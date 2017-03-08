Скандал: сбежавший в наручниках подозреваемый – сожитель сотрудницы полиции

Полиция с 7 марта разыскивает сбежавшего от конвоировавших его сотрудников полиции подозреваемого в угонах автомобилей каунасца Линаса Закараускаса (1992 г.р.). Выясняются скандальные обстоятельства этой истории: несколько раз судимый подозреваемый - сожитель следователя Каунасской полиции.

7 марта утром Закараускаса в Каунасе задержали сотрудники вильнюсской полиции (подозревают, что он угонял машины в столице). На автомобиле Škoda задержанного везли в Вильнюс, однако он сумел сбежать еще до того, как машина выехала из Каунаса. В 9.48 ч., в Каунасе, на ул. Гележинё Вилко, Закараускас (он был в наручниках на руках спереди) открыл дверцу авто и сбежал. Бежал он очень быстро - полицейским не удалось его догнать. Начато расследование в связи с бегством находившегося под конвоем лица.

О том, что Закараускас - хороший бегун, свидетельствует то что это не первый его побег - в прошлом он убегал от полиции и сотрудников службы общественной безопасности.

Этот каунасец был неоднократно судим за мошенничество и угоны.

7 марта утром его задержали дома. Выяснилось, что сожительница этого махрового преступника... следователь. Молодая женщина работает следователем в Жалякальнисском комиссариате. Начальник полиции Каунасского округа Дарюс Жукаускас подтвердил DELFI, что в среду следователь была уволена по собственному желанию.

Полиция обращается за помощью к обществу – всех, кто может сообщить информацию о местонахождении Закараускаса, просят звонить по номерам (8 5) 271 6007 и 112.