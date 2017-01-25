Шокирующее свидетельство об убийстве в "Психбарисе": все началось со слов "Путин - х..ло"

Группа молодых людей в баре Vingrių 17, который известен как Psichbaris, пила и была агрессивно настроена – когда один из посетителей бара сказал, что ему нравится президент России Владимир Путин, ему пригрозили расправой. И выполнили свою угрозу с лихвой.

"Я сказал, что мне нравится Путин, они стали мне угрожать, сказали, что за такие разговоры могу по голове получить – особенно агрессивно настроены были двое молодых людей: один – в очках, а другой говорил с акцентом – дзукийским или сувалькийским", – сказал в среду в Вильнюсском окружном суде вильнюсец Миндаугас Шулинскас. Его и еще одного мужчину избили в баре в ту ночь, когда был убит композитор Томас Добровольскис.

Однако сегодня, спустя два года с того дня, Шулинскас не мог опознать тех двоих людей, о которых упоминал в свидетельстве.

"В тот вечер я пришел в бар, познакомился там с девушкой, мы сидели, говорили о политике, истории, а неподалеку сидела компания, один из компании сказал "Путин - х..ло", – рассказал в суде Шулинскас. – Я спросил, почему? Меня спросили, как меня зовут, я ответил - Миндаугас, а они мне в ответ – русское ругательство и имя, сказали, давай сюда свою голову, мы тебя побьем. Они продолжали оскорблять меня, поэтому я сказал, если хотите, пойдем на улицу, поговорим один на один".

Но на улицу они не пошли выяснять отношения – помирились, даже пожали друг другу руки.

По словам пострадавшего, компания, в которой было 4 молодых мужчин и девушка, продолжала веселиться, а позже, через два часа, когда уже не было никаких конфликтов, один молодой человек – Витянис Матулявичюс позвал Шулинскаса на улицу.

"Я ничего плохого не подозревал, он обратился ко мне с улыбкой, я подумал, хочет покурить и поговорить, – рассказал Шулинскас. – Выйдя на улицу, я увидел у дверей лежащего в луже крови Добровольскиса, а с другой стороны на земле лежал избитый мой друг Андрюс Караьюнас (его также признали пострадавшим в этом деле – DELFI). Я понял, что в драке должно было участвовать больше людей – стал озираться и увидел молодого человека, точно не могу сказать, но думаю, это Андрюс Шална (один из обвиняемых в деле об убийстве Добровольскиса – DELFI). Он был очень пьян. На улице были и другие люди, я решил вернуться в бар, думал вызвать полицию. Но я понял, что не успею даже открыть дверь бара, поэтому пошел к туалету, но по дороге на лестнице меня несколько раз ударили по руке и в живот. А потом меня стали бить – я не мог защищаться: меня все время били, не знаю сколько, но били долго и много раз. Не знаю, терял я сознание или нет, но когда перестали бить, я увидел, что приехала полиция, они сказали мне - останься в баре, ты ранен".

Шулинскас считает, что его били двое, ему нанесли около 20 ударов.

Пострадавший сказал, что с Добровильскисом был знаком лишь с виду (Добровольскис в тот вечер получил несовместимые с жизнью травмы – ему ткнули зонтом в глаз, мужчина скончался в больнице).

"Когда я увидел его в луже крови, подумал, что его сильно избили, сломали челюсть", – сказал мужчина. По его словам, Добровольскис пришел в бар с собакой – собака была рядом с раненным хозяином.

Шулинскас рассказал, что через неделю после событий в баре на него напали неизвестные: "Через неделю на меня напали скинхеды, стали толкать, сказали – ты за Путина, и избили меня".

В тот вечер в баре был также избит вильнюсец Андреюс Карачюнас, правда, он о том вечере в суде рассказал немного, даже не мог сказать, кто именно его избил, когда он вышел покурить.

Он подтвердил, что трагедия в "Психбарисе" произошла только потому, что упомянули имя президента России.

"Я сидел в баре у очага, когда услышал тост одной компании: "Путин х..ло"! – сказал Карачюнас. – Я обернулся, чтобы посмотреть, что происходит, увидел, что на меня смотрят в ожидании поддержки – хотят, чтобы я выпил за эти слова. Не знаю, почему, но мне не понравилось то, что они сказали о Путине, поэтому я ответил – неплохо бы и нашей стране иметь такого президента, как Путин".

Почему он похвалил главу РФ, Карачюнас в суде не объяснял, но заверил, что после его слов конфликта не было.

Однако позже, когда он вышел покурить, на него напали и избили – в то же время на улицу вышел и композитор Добровольскис.

"Когда меня пинали, кто-то кричал: кто тут за Путина? – вспоминал Карачюнас. – Все произошло очень быстро, затем эти молодые люди разбежались, когда я встал, увидел, что мужчина, который был с собакой, лежит в луже крови. Это был Добровольскис – я думаю, он оказался в плохом месте в плохое время".

Карачюнас сказал, что с того вечера помнит только С.Янкаускаса и В.Матулявичюса, а с обвиняемыми он помирился, они возместили нанесенный ему ущерб. Карачюнас просил освободить их от уголовной ответственности.

Карачюнас сказал, что запомнил С.Янкаускаса потому, что тот ударил его ногой около бара: "Потом еще что-то сказал и ушел".

В убийстве Добровольскиса обвиняют 25-летнего консультанта по юридическим вопросам Скирмантаса Янкаускаса, 23-летнего Каролиса Поцюнаса и 27-летнего Аудрюса Шалну.

В ходе расследования выяснили, что зонтом в глаз Добровольскису ткнул Поцюнас, работающий в одном из столичных баров. Об этом следователям сказал один из обвиняемых в убийстве.

Еще троих молодых людей обвиняют в нарушении общественного порядка – Паулюса Лещинскаса, Витяниса Матулявичюса и Эдгараса Петрушкявичюса. Все они - студенты Вильнюсского университета.

Потерпевшими прокуроры признали не только жену, детей и мать Добровольскиса, но и двоих мужчин.