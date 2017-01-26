Шаг за шагом: что привело к тому, что жертвой стал четырехлетний ребенок?

Все яснее становится, что стало причиной трагедии в Кедайняй. Медики не скрывают, что спасти жестоко избитого четерыхлетнего ребенка уже практически невозможно.

Тень подозрения пала на отчима мальчика. Выяснилось, что именно этот, уже судимый 27-летний житель Кедайняй и был инициатором того, чтобы его сожительница привезла своего сына к ним в дом.

Возможно, что мать с сыном стали жертвами отчима, которые молчали о насилии. Молчали, пока все не окончилось жутким преступлением.

Медики ужаснулись

25-го января, около полуночи было получено сообщение о том, что в Кедайняй, на ул.Миндауго избит четырехлетний мальчик. 23-летняя мать ребенка попала в поле зрения правоохранительных органов в связи с мошенничеством. Ее 27-летний сожитель был дважды судим за нарушение общественного порядка и диспонированием наркотиками.

Хотя по приезду медиков оба они были трезвыми, выясняют, не находились ли они под действием наркотиков. Утверждают, что сожитель отрицает свою вину, а женщина сотрудничает с правоохранительными органами.

В то же время избитый ребенок все еще пытается держаться за жизнь. Правда, вероятность выжить медики оценивают очень низко. Медики Каунасских клиник не скрывают, что перенесенные ребенком травмы очень тяжелы - все тело в синяках, поврежден головной мозг, легкие.

Мальчик был в срочном порядке оперирован. В данный момент он в критическом состоянии, находится без сознания. Его жизнь поддерживается лишь с помощью специальных аппаратов.

"По приезду медики обнаружили убитого ребенка, поскольку сердце не работало. Благодаря большим усилиям ребенка привели в чувство. Выглядит жутко. Очевидно, что его били не раз. Что самое страшное, ребенок умирает от травмы головного мозга. Последние удары были сконцентрированы на голове. Это ужасно и трудно объяснить", - говорил профессор Римантас Кевалас.

Привезла и сына

Молодая женщина М. приехала жить в Кедайняй из Байсяголы ровно год назад. В Кедайняй она нашла работу в кафе, а устроилась жить в однокомнатной квартире многоквартирного дома по улице Миндаугаса.

Квартира принадлежала близким, и вскоре в квартире она жила уже не одна. Сюда приехал жить ее 27-летний сожитель Г., тогда как ребенок остался жить с Байсяголе с бабушкой.

Люди из близкого круга семьи утверждают, что именно сожитель демонстрировал большое желание, чтобы ребенок приехал жить в Кедайняй. В конце концов с сентября прошлого года ребенок был принят в детский сад "Вайкисте".

По приезду в Кедайняй у мальчика начались проблемы.

Признаки насилия не убедили

Правда, сначала все складывалось прекрасно. Директор садика "Вайкисте" Зита Петрокене вспоминает, что с мальчиком не возникало никаких проблем.

"Мальчик был очень спокойный, мягкий, дружелюбный. Не было никаких признаков непослушания. Он был очень разговорчив, очень много разговаривал с воспитателями", - рассказывала DELFI З.Петрокене.

Именно педагоги садика заметили, что поведение ребенка стало меняться.

"Бывал грустный, сонный, клал головку на стол, чтобы поспать. Рассказывал, что дома были гости, или сами они были в гостях. Рассказывал, что его ругал отчим", - утверждает директор.

Подозрения педагогов усилились после того, как они заметили признаки насилия - это случилось 23 ноября прошлого года.

"Ко мне пришла воспитатель и сказала: директор, больше уже не могу. Они заметили на голове ребенка желвак, синяк. Мы решили, что молчать уже больше не можем и нужно предпринимать действия, обратиться в службу прав ребенка. Написали письмо о том, что подозреваем, что в отношении мальчика применяют насилие", - рассказывает З.Петрокене.

"Директор вспоминает, что реакция Службы защиты прав ребенка была очень быстрой - мальчика дома навестили специалисты, правоохранительные органы. Было начато расследование, опрошен ряд свидетелей.

У мальчика была ушиблена не только голова, но и нога - он очевидно хромал.

"Полиция отвезла мальчика на исследования в Каунас, чтобы установить, были ли повреждения насильственными, не толкали ли мальчика с лестницы. Как помню, тогда была пятница и сообщили, что мальчика не били", - рассказывает собеседница.

После получения выводов было прекращено и досудебное расследование.

Отчим в садике больше не показывался

После этого расследования кардинально изменилось как поведение самого мальчика, так и поведение его матери и ее сожителя.

"Мальчик был отдохнувшим, шустрым, бодрым. Было видно, что в семье произошли перемены", - говорит З.Петрокене.

Правда, после этого инцидента отчим в садике больше не появлялся.

В адрес педагогов как матери мальчика, так и от бабушки были высказаны упреки в том, что они без причины устраивают проблемы.

Однако, как сейчас стало ясно, сигнал педагогов был серьезным предупреждением о том, что после того, как двери дома закрываются, начинают происходить нехорошие дела.

Отчима педагоги описывают как малообщительного и довольно надменного мужчину.

Роковые совпадения

Да, возможно, что ребенок сам упал с лестницы. Однако это могло быть и сокрытием насилия со стороны взрослых. Это первое совпадение. И не последнее.

Соседи уверяли DELFI, что часто слышали звучавшие из-за дверей квартиры этой семьи крики и другой шум. Отчим не раз объяснял, что дома сломался стул и поэтому возник шум. Как ни странно, стулья ломаются довольно часто. Еще одно странное совпадение.

После Нового года М. сменила работу и сообщила администрации садика, что будет приводить его реже, поскольку сможет присмотреть за ним сама. В январе мальчик был в садике лишь дважды. Последний раз 20 января.

"Было такое чувство, что ребенок приучен молчать", - вспоминает директор.

Как мать, так и мальчик молчали, пока в конце концов не случилась трагедия. Полиция намекает, что Г. отрицает свою вину, а М. дает показания.

Педагоги уверены, что М. принимает вину сожителя, поскольку с него еще не снята судимость. Не ясно и то, когда произошла трагедия. Возможно, медиков вызвали через какое-то время после того, как мальчика избили.

В пятницу сожителей доставят в суд. Прокуроры намерены настаивать на том, чтобы их заключили под стражу.