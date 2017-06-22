Самолет со стороны Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы

Инцидент произошел в среду. Самолет находился в воздушном пространстве Литвы в 14.03-14.07 и в 14.14-14.17. Нарушение зафиксировано средствами наблюдения за воздушным пространством ВВС Литвы и визуально.

В связи с незаконным пересечением государственной границы Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) начала досудебное расследование.

В связи с инцидентом в четверг будет вручена нота временной поверенной в делах Беларуси в Литве, сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Нарушение воздушного пространства Литвы зафиксировано в этом году впервые, сказал BNS офицер по связям с общественностью Штаба ВВС Литвы, старший лейтенант Аудрюс Ашмонтас.

По словам офицера, об инциденте был информирован осуществляющий миссию воздушной полиции НАТО контингент, они были готовы реагировать, но нарушение было кратковременным, поэтому цели подниматься в воздух не было.

Как сказал А.Ашмонтас, были попытки установить связь с самолетом, но он был без транспондеров.

В конце апреля воздушное пространство Беларуси нарушил залетевший из Литвы гражданский самолет. Легкий самолет P46T пилотировал гражданин Дании.

Тогда самолет поднялся с Вильнюсского аэропорта и нарушил предусмотренный в плане полета маршрут долететь до белорусской границы и вернуться, говорят должностные лица Литвы.