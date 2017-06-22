Самолет со стороны Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы

 (14)
BNS
четверг, 22 июня 2017 г. 13:14
Залетевший из Беларуси в Литву гражданский самолет "Ан-2" нарушил воздушное пространство Литвы, сообщило в четверг Минобороны Литвы.
© DELFI / Rafael Achmedov

Инцидент произошел в среду. Самолет находился в воздушном пространстве Литвы в 14.03-14.07 и в 14.14-14.17. Нарушение зафиксировано средствами наблюдения за воздушным пространством ВВС Литвы и визуально.

В связи с незаконным пересечением государственной границы Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) начала досудебное расследование.

В связи с инцидентом в четверг будет вручена нота временной поверенной в делах Беларуси в Литве, сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Статьи по теме:
Премьер Литвы: маневры военных самолетов над Балтикой могут закончиться большой бедой  (67)
СМИ сообщают о сближении истребителя НАТО с самолетом Шойгу  (85)

Нарушение воздушного пространства Литвы зафиксировано в этом году впервые, сказал BNS офицер по связям с общественностью Штаба ВВС Литвы, старший лейтенант Аудрюс Ашмонтас.

По словам офицера, об инциденте был информирован осуществляющий миссию воздушной полиции НАТО контингент, они были готовы реагировать, но нарушение было кратковременным, поэтому цели подниматься в воздух не было.

Как сказал А.Ашмонтас, были попытки установить связь с самолетом, но он был без транспондеров.

В конце апреля воздушное пространство Беларуси нарушил залетевший из Литвы гражданский самолет. Легкий самолет P46T пилотировал гражданин Дании.

Тогда самолет поднялся с Вильнюсского аэропорта и нарушил предусмотренный в плане полета маршрут долететь до белорусской границы и вернуться, говорят должностные лица Литвы.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Самолет со стороны Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы (14)

Самолет со стороны Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы
Залетевший из Беларуси в Литву гражданский самолет "Ан-2" нарушил воздушное пространство Литвы, сообщило в четверг Минобороны Литвы.

Под Вильнюсом столкнулись автомобили, пострадала беременная женщина (2)

Под Вильнюсом столкнулись автомобили, пострадала беременная женщина
22 июня, около 12 ч., на Неменчинском шоссе, рядом с Антавиляй, под Вильнюсом произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля, сообщили о том, что пострадала беременная женщина.

Авария в Каунасе: водитель врезался в стену, один человек погиб

Авария в Каунасе: водитель врезался в стену, один человек погиб
В Каунасе, на Раудондварисском шоссе, в результате аварии образовалась пробка. Свидетели сообщили, что автомобиль врезался в стену, к моменту прибытия помощи одна полоса дороги была полностью перекрыта.

В Тракайском районе задержан нетрезвый дальнобойщик из России (13)

В Тракайском районе задержан нетрезвый дальнобойщик из России
В Тракайском районе полиция задержала и закрыла в арестантскую нетрезвого водителя большегрузной машины гражданина России.

В Вильнюсе 82-летняя водитель сбила пешехода (4)

В Вильнюсе 82-летняя водитель сбила пешехода
21 июня, в 10.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Тускулену, пострадала переходившая через дорогу женщина (1951 г.р.). По предварительным данным, женщина получила серьезные травмы.
Facebook друзья
Rambler's Top100