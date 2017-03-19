С дороги съехал нетрезвый молодой человек

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 марта 2017 г. 17:52
18 марта ночью, около 1 ч. в Тельшяйском районе, в Неваренай, нетрезвый гражданин (1997 г.р.) (2,09 промилле) за рулем автомобиля VW Passat съехал с дороги.
© Telšių aps. VPK

Начато расследование.

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