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ЧП и криминал
С дороги съехал нетрезвый молодой человек
(2)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 марта 2017 г. 17:52
18 марта ночью, около 1 ч. в Тельшяйском районе, в Неваренай, нетрезвый гражданин (1997 г.р.) (2,09 промилле) за рулем автомобиля VW Passat съехал с дороги.
© Telšių aps. VPK
Начато расследование.
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ЧП и криминал
С дороги съехал нетрезвый молодой человек
(2)
18 марта ночью, около 1 ч. в Тельшяйском районе, в Неваренай, нетрезвый гражданин (1997 г.р.) (2,09 промилле) за рулем автомобиля VW Passat съехал с дороги.
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Мошенницы представились медиками и обокрали старушку
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