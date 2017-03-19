18 марта ночью, около 1 ч. в Тельшяйском районе, в Неваренай, нетрезвый гражданин (1997 г.р.) (2,09 промилле) за рулем автомобиля VW Passat съехал с дороги.

С дороги съехал нетрезвый молодой человек

С дороги съехал нетрезвый молодой человек 18 марта ночью, около 1 ч. в Тельшяйском районе, в Неваренай, нетрезвый гражданин (1997 г.р.) (2,09 промилле) за рулем автомобиля VW Passat съехал с дороги.

Пьяный житель Пасвалиса съехал в реку 18 марта вечером, около 20 ч., в Пасвалисе, нетрезвый мужчина 1976 г.р. (2,50 промилле), за рулем автомобиля Opel Zafira, превысил скорость и съехал в реку Сваля.

Под Электренай горел птичник 19 марта, в 6.26 ч., пожарным-спасателям сообщили, что в деревне Аусенишкис (Электренская мэрия) горит птичник.

В Тяльшяй пьяный юноша вылетел в кювет В ночь на 18 марта в Тяльшяйском районе, в Неваренай, молодой человек (1997 г.р.), управляя автомобилем VW Passat, съехал с дороги в кювет.