Рождество в Паневежском районе: массовая драка за девушку

25 декабря вечером, в 20.11 ч., в полицию сообщили, что в деревне Ютконяй группа молодых людей, вооруженных металлическими прутьями, избила и из неизвестного оружия ранила двоих мужчин.
Из-за огнестрельных ранений в ногу их доставили в больницу. Однако в больнице выяснили, что в мужчин стреляли пластмассовыми дробинками, поэтому на ногах были только царапины. У обоих диагностировали ушибы головы.
По данным полиции, конфликт произошел из-за девушки. Пострадавшие как-то ее обидели, поэтому 10 молодых людей приехали выяснять отношения.
Оба пострадавших известны полиции как конфликтные личности.