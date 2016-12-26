Рождество в Паневежском районе: массовая драка за девушку

Из-за огнестрельных ранений в ногу их доставили в больницу. Однако в больнице выяснили, что в мужчин стреляли пластмассовыми дробинками, поэтому на ногах были только царапины. У обоих диагностировали ушибы головы.

25 декабря вечером, в 20.11 ч., в полицию сообщили, что в деревне Ютконяй группа молодых людей, вооруженных металлическими прутьями, избила и из неизвестного оружия ранила двоих мужчин.

За полдня в Литве совершены три убийства 26 декабря в Литве в течение 4 часов зарегистрировали три убийства. Сначала DELFI сообщили об убийствах в Алитусе и Таурагском районе. Вечером, в 18.36 ч., в полицию сообщили об еще одном убийстве.

На окраине Вильнюса в дерево врезался молодой человек на BMW 26 декабря, в 9 ч. на окраине Вильнюса, на ул. Аграсту на прямом участке дороги автомобиль BMW врезался в дерево.

"Пьяная" поездка: девушка лишится прав, молодой человек доставлен в полицию В ночь с воскресенья на понедельник, около 0.30 ч., в Вильнюсе, в одном из дворов на ул. Тускулену, ДТП совершила пьяная женщина. Ее друга в наручниках увезли в комиссариат.

В Вильнюсе автомобиль снес столб, погибла пожилая женщина В воскресенье вечером, в 22 ч. в Вильнюсе, в конце проспекта Саванорю автомобиль врезался в столб и снес его. Машина повисла на заграждениях. В автомобиле была зажата женщина (1934 г.р.), ее освободили спасатели. Врачи констатировали смерть пострадавшей.