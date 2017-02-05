Иностранец пытался подкупить стражей порядка, чтобы они не составляли протокол за вождение в нетрезвом виде (в организме водителя было 0,74 промилле). В результате и протокол был составлен и начато расследование попытки подкупа должностных лиц при выполнении служебных обязанностей.

4 февраля, около 20.25 ч., в Варенском районе, в служебном автомобиле варенской полиции гражданин России М.Т. (1983 г.р.), проживающий в Германии, предложил стражам порядка в качестве взятки 50 евро, затем 100 евро, а потом пылесосы.

В Балтийском море найден перевернувшийся катер, ищут рыбака В Балтийском море с субботнего вечера ищут рыбака, который вышел в море на рыбацком катере. В воскресенье утром спасатели нашли катер и спасти одного находившегося на нем человека.

Ночной рейд: одного водителя ждет уголовная ответственность В субботу поздно вечером рейд столичной полиции начался в Новой Вильне. До полуночи там попались двое нетрезвых водителей, одному из них грозит уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Россиянин из Германии пытался подкупить варенских полицейских пылесосами 4 февраля, около 20.25 ч., в Варенском районе, в служебном автомобиле варенской полиции гражданин России М.Т. (1983 г.р.), проживающий в Германии, предложил стражам порядка в качестве взятки 50 евро, затем 100 евро, а потом пылесосы.

В Гаргждай убит мужчина По данным Департамента полиции, в воскресенье ночью, около 2 ч. в Гаргждай, на ул. Й.Янонё, в квартире был обнаружен труп мужчины (1954 г.р.) с колотыми ранами в области живота и шеи.