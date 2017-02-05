Россиянин из Германии пытался подкупить варенских полицейских пылесосами

4 февраля, около 20.25 ч., в Варенском районе, в служебном автомобиле варенской полиции гражданин России М.Т. (1983 г.р.), проживающий в Германии, предложил стражам порядка в качестве взятки 50 евро, затем 100 евро, а потом пылесосы.
Иностранец пытался подкупить стражей порядка, чтобы они не составляли протокол за вождение в нетрезвом виде (в организме водителя было 0,74 промилле). В результате и протокол был составлен и начато расследование попытки подкупа должностных лиц при выполнении служебных обязанностей.