Россия выдала Литве подозреваемого в убийстве мужчину

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 февраля 2017 г. 08:43
Обвиняемый в убийстве житель Зарасай, который пять лет прятался в России, был передан литовским правоохранительным органам. По данным дела, окончившийся смертью конфликт произошел из-за денег.
© TEISMAI.LT

Прокурор первого отдела уголовного розыска Паневежской окружной прокуратуры Елена Сабаляускене закрыла досудебное расследование и передала дело на рассмотрение в суд. 49-летний житель Зарасай А.Г. обвиняется в том, что пять лет назад избил до смерти жителя Зарасайского района С.С.

В ходе следствия установлено, что 16 декабря 2011 года обвиняемый А.Г. приехал к знакомому 57-летнему жителю Зарасайского района С.С. Подозревают, что обвиняемый ударил С.С. палкой. Как выяснилось позже, удар оказался смертельным - проходивший в больнице в течение месяца лечение в связи с тяжелой травмой головы пострадавший скончался.

Досудебное расследование по этому делу вели сотрудники Зарасайского районного комиссариата полиции, ими руководила прокурор Е.Сабаляускене.

В ходе досудебного расследования в связи со смертью С.С. подозреваемый А.Г. в июне 2012 года нарушил назначенную ему меру пресечения и исчез. Его объявлили в розыск, был выдан европейский ордер на арест.

В 2015 году Бюро криминальной полиции Литвы получило данные о том, что подозреваемый в убийстве житель Зарасай прячется в России. В августе прошлого года он был обнаружен и задержан в Свердловской области, где жил и нелегально работал.

Генеральная прокуратура Российской федерации удовлетворила запрос литовских правоохранительных органов по поводу экстрадиции А.Г. и в ноябре прошлого года приняла решение выдать обвиняемого в тяжком преступлении мужчину Литве.

Чуть более месяца назад подозреваемый А.Г. был доставлен в Литву, а прокурор смогла закончить досудебное расследование и передать дело на рассмотрение Паневежский окружной суд.

Опрошенный полицией подозреваемый утверждал, что во время конфликта он лишь защищался, поскольку на него напал С.С. Тем не менее, подозревают, что С.С. мог быть убит в связи с долгом - он и его сожительница были должны обвиняемому 250 литов.

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