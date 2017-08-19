Рейд в Вильнюсе: за превышение скорости наказан... пассажир

В ночь с пятницы на субботу вильнюсская полиция провела рейд на дорогах столицы, на улице Пилимо были задержаны четыре нарушителя, а "звездой" вечера стал один из пассажиров, который еще в апреле в 2 раза превышал положенную скорость.

Первая нарушительница в поле зрения полиции попала после полуночи. Молодая девушка, которая ехала с подругой, была пьяна. Водительницу белого джипа Lexus полицейские попросили пройти алкотест - в ее крови было обнаружено 0,76 промилле алкоголя.

Нетрезвой девушке грозит штраф и лишение водительских прав.

Позже был остановлен автомобиль Mercedes-Benz. Мужчина, ехавший за рулем, не был пристегнут ремнем безопасности. Он не противоречил и сразу стал заполнять документы о нарушении правил дорожного движения.

Однако после проверки в системе правоохраны обнаружились интересные вещи. 3 апреля пассажир, ехавший в этой же машине, управляя этим же автомобилем, вдвое превысил положенную скорость. Это доказала сделанная радаром фотография - за рулем сидел тот же самый человек.

Как выяснилось, он ехал со скоростью не 90, а 180 км в час. Когда полицейские попросили мужчину подписать документы, он стал противоречить: "всё потому, что я ром".

Мужчина получил минимальный штраф размером в 225 евро и лишён прав на год.

Когда рейд шёл концу, в руки полицейских попал нетрезвый водитель. Он не только ехал без светоотражателей, но и странно покачивался. В его крови обнаружено 1,19 промилле алкоголя.