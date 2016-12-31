Рейд в Вильнюсе в последнюю ночь старого года: 1 января одному из водителей грозила бы тюрьма

В последнюю ночь старого, 2016 года, движение в Вильнюсе было достаточно неинтенсивным, автомобилей на улицах было немного. Водители в основном были дисциплинированными и трезвыми, за исключением одного. Молодому человеку повезло - если бы его задержали после Нового года - ему грозила бы уголовная ответственность.

В ночь с 30 на 31 декабря, около 23.30 ч., на почти пустой ул. Атейтес полиции не подчинился и не остановился водитель Renault Scenic. Поскольку улица хорошо освещена, полицейские зафиксировали номер машины и лицо водителя. Один из экипажей поехал за ним.

Недалеко, рядом с магазином Norfa, беглец остановился и пытался сделать вид, что он не ехал на машине, а просто сидел в ней. Но молодой человек (1989 г.р.) быстро понял, что обмануть никого не удастся и перестал лгать.

В крови молодого человека было 1,80 промилле. Ему грозит штраф 579-868 евро и лишение прав на 2-3 года или административный штраф на 10-30 суток и лишение прав на 2-3 года. Если бы он попался 1 января, то он не только лишился бы прав, но и свободы. С первого января водителям, в крови которых будет больше 1,5 промилле, грозит уголовная ответственность: штраф в размере нескольких тысяч евро, арест или лишение свободы на срок до 1 года и лишение прав на срок до 10 лет.

Выяснилось, что в пятницу вечером задержанный водитель с супругой был на вечеринке в компании, где он работает. Супруги хотели ехать домой, сели в машину (за руль села трезвая супруга), но мужчина на полную громкость включил проигрыватель. Женщине это не понравилось, но ее муж не пожелал сделать музыку тише, поэтому они поссорились и супруга вышла из машины. Ее муж сел за руль и уехал. За ним на такси поехала жена.

Когда полиция задержала молодого человека, он уже был совсем рядом с домом.