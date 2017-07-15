Рейд в Вильнюсе: пьяный водитель BMW жены боится больше, чем тюрьмы

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ru.DELFI.lt
суббота, 15 июля 2017 г. 12:26
Во время ночного рейда примерно за три часа попался водитель взятого напрокат автомобиля City Bee и велосипедисты на арендованных велосипедах. А пьяного водителя BMW еще до рейда помог остановить один гражданин.
© DELFI / Erikas Skardžius

В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе рейды организуют достаточно часто. Полицейские выбрали и характерные места, но нарушителям это не помешало.

Еще перед рейдом полицейские отправились к кольцевой на проспекте Саванорю. Позвонил водитель, сообщивший, что едет за странно маневрирующим BMW.

Благодаря сообщению водителя полицейские вскоре нашли указанный BMW. Полицейские сразу же почувствовали запах алкоголя от водителя. Выяснилось, что в организме водителя (1977 г.р.) BMW было 2,44 промилле.

Однако мужчина больше боялся не уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, а реакции супруги. Он сказал, что "жена его убьет". Он рассказал, что встречался с друзьями, а потом поехал домой. По дороге его и остановила полиция.

Проблемы были и у велосипедиста, взявшего в аренду оранжевый велосипед. Он не обрадовался, когда полиция обратила на него внимание на перекрестке ул. Клайпедос и Пилимо.

Нехотя, но он все же подул в алкотестер. Если бы он управлял автомобилем, его ждала бы судьба водителя BMW. В организме велосипедиста было 1,61 промилле. Ему грозит немалый штраф.

Здесь же был остановлен автомобиль City Bee. Его нетрезвый водитель предъявил полиции российские права. Но это его от штрафа не спасло. Водитель является гражданином Литвы, проживает в Вильнюсе, значит, он должен получить литовские права.

В результате за руль пришлось сесть его трезвому другу.

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