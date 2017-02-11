Рейд в Вильнюсе – пьяный португалец и представление поклонника группы Sel

В пятницу и в ночь на субботу много работы было ц полицейских как в Вильнюсском округе, так и в самой столице. Во время рейдов установлено довольно много нарушений Правил дорожного движения.

В Вильнюсе и Вильнюсском округе прошли превентивные рейды полиции. Днем почти сразу на ул. С.Баторо попался водитель Audi. Он не только превысил скорость, но и пытался скрыться, проигнорировав требование остановиться. Выяснилось, что 45-летний мужчина не только ранее был лишен водительских прав, но и во время задержания был в нетрезвом состоянии - 0,78 промилле.

Вскоре полиция остановила 30-летнего водителя автомобиля Volkswagen, который тоже сел за руль нетрезвый. У него установлено 0,98 промилле. Также сотрудники полиции, проводящие рейд в Вильнюсском округе, задержали не имеющего водительских прав 40-летнего водителя Mercedes.

Водителей без водительских прав было немало и в Вильнюсе. На ул. Калварию был остановлен автомобиль Porsche, за рулем которого был 30-летний мужчина, лишенный водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на грозящие неприятности, мужчина был в хорошем настроении и охотно общался с журналистами. Похваставшись, что он ездит на автомобиле компании, водитель пожелал журналистам «когда-нибудь найти нормальную работу и приобрести что-нибудь подобное». Потом он почувствовал себя звездой, устроил целое представление, воспроизводя знаменитые жесты лидера группы Sel Эгидиюса Драгунаса.

Также на улице Калварию был остановлен 20-летний водитель Audi, лишившийся водительских прав. Обозвав журналистов «бандой уродов», он спрятался в автомобиле.

После полуночи рейд проходил на ул. Гележинё Вилко. Здесь почти сразу был остановлен автомобиль Volkswagen, раскрашенный в цвета компании Remax, за рулем которого был нетрезвый гражданин Португалии. Мужчина возмущался, что его фотографируют, пытался объяснить полицейским, что это нарушение его прав. У него установлена легкая степень опьянения (0,41 промилле).

Не обрадовался вниманию журналистов и 20-летний водитель Fiat, у которого не было водительского удостоверения. Высказав по-русски все, что думает о фотографах, позднее юноша почти у каждого остановленного водителя просил сигарету, но желание покурить так и не было удовлетворено.

Более спокойно себя вел 50-летний водитель Volkswagen. У него также не было водительских прав, но от журналистов он не прятался, с полицейскими не спорил, спокойно согласился с назначенным штрафом.