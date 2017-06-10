Рейд в Вильнюсе: пьяные водители и хамы пассажиры

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ru.DELFI.lt
суббота, 10 июня 2017 г. 12:50
Как обычно, в ночь на субботу в Вильнюсе дорожная полиция в ночь с пятницы на субботу провела рейд. Попались и нетрезвые водители, и те, кто сел за руль без прав.
© DELFI / Erikas Skardžius

Поздно вечером в пятницу вечером рейд проводился у Тракай, рядом с кольцевой дорогой. Здесь, около 22:30 ч. был остановлен веселый велосипедист, который вместо бутылки к раме велосипеда прикрепил бутылку крепкого пива. В его крови обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

Велосипедист не слишком-то переживал: «Все в порядке, не в первый раз». Он также добавил, что в пьяном виде садится и за руль автомобиля.

После этого рейд проводился на окраине Вильнюса - на пересечении улиц Галвес и Лентварё. Здесь были остановлены двое мужчин, у которы не было водительских прав: молодой человек ехал в Opel, а гражданин Беларуси — в Subaru.

После полуночи рейд был продолжен на пр.Саванорю. Здесь первый нарушитель был остановлен около 1:30 ч. ночи. В крови 20-летнего водителя, находившегося за рулем автомобиля компании CityBee марки Fiat обнаружено 0,57 промилле алкоголя. Он был удивлен результатом теста, потому что, по его словам, пил пиво в 18 часов, выпил 4-5 бокалов и надеялся, что протрезвеет.

Кстати, ему грозит не только штраф и лишение прав, но и штраф в размере 300 евро, который придется заплатить CityBee.

Там также был остановлен и автомобиль Audi, к водителю которого не было претензий, а пассажиры вели себя высокомерно. Они оскорбляли полицейских, которые в итоге потребовали, чтобы те вышли из машины, однако один ослушался. Только после того, как ему пригрозили силой, хам вышел из машины и разразился проклятиями и угрозами.

Пассажиры Audi были оштрафованы за то, что не были пристегнуты ремнями безопасности.

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