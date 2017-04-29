Рейд в Вильнюсе: пассажир утверждал, что пьяный таксист ехал очень ответственно

В первую ночь длинных выходных Вильнюсская дорожная полиция организовала рейд, во время которого неприятности испытал эмигрант. В ту же ночь неприятности навлек на себя и водитель такси.

В пятницу поздно вечером водителей проверяли на Вильнюсской западной объездной дороге. Здесь был остановлен нарушитель – мужчина за рулем автомобиля Lexus с английскими номерами. Он не мог представить полицейским ни литовское, ни британское водительское удостоверение. Выяснилось, что у него никогда его и не было.

А примерно в полночь было получено сообщение об аварии на ул. Букчю, у перекрестка с ул. Шилтнамю. Виновник аварии – водитель такси – был абсолютно пьян. Как рассказали люди, ехавшие на внедорожнике VW Tiguan, у перекрестка с ул. Шилтнамю они вдруг ощутили удар в машину – на пустой дороге их нагнал и врезался автомобиль такси Dacia Lodgy. Водитель такси был явно пьян, как и его пассажир.

Во время аварии люди не пострадали, только автомобили. Прибывшие полицейские установили у таксиста (1973 г.р.) опьянение средней тяжести - 2,10 пром. У пассажира установлена тяжелая степень опьянения - 2,66 пром. В полицейском автомобиле пьяный виновник аварии даже расплакался.

Пассажир не скрывал, что водитель – его знакомый. Но утверждал, что они проводили вечер не вместе. Но, услышав, как таксист рассказывает, что они вместе выпивали в гостях, пассажир сразу подтвердил: «Он правду говорит». Несмотря на стоявшие рядом автомобили с выбитыми стеклами, пассажир несколько раз повторил, что таксист «вел машину очень ответственно».

«Ответственного» водителя ожидает множество неприятностей: его будут судить за вождение в нетрезвом виде, он может надолго лишиться водительских прав, а значит – и работы. В Уголовном кодексе за такое преступление предусмотрен не только большой штраф, конфискация автомобиля, но и лишение свободы.