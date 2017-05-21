Рейд в Вильнюсе: наглому велосипедисту пришлось раздеться до исподнего

20 мая вечером полиция провела рейд в Вильнюсе, и выяснилось, что в этот по-летнему теплый день алкоголь употребляли и велосипедисты, и водители.

Около полуночи рейд начался на Молетском шоссе. Первым попался нетрезвый водитель Audi - в его организме было 2.44 промилле. Прав у него не было, поскольку его их лишили за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения истек, однако мужчина на права не пересдал, а ездил без документов.

После полуночи к месту рейда подъехал велосипедист, чье поведение привлекло внимание полиции. Выяснилось, что велосипедист изрядно пьян – 2.33 промилле. Он пытался избежать ответственности и предложил полицейским "подарок" в виде 50 евро.

Эти его действия нанесли еще больше вреда, мужчине пришлось ехать в комиссариат. Там его обыскали, раздев до белья, и нашли у него наркотики.

После полуночи рейд перенесли на ул. Пилимо, где остановили двух нетрезвых велосипедистов и одного водителя без документов, который за это нарушение получил уже не первый штраф.

Первый велосипедист удивился, увидев на алкотестере 2.03 промилле. Он сказал, что пил пиво, знал, что нельзя ехать на велосипеде в нетрезвом состоянии, но уверял, что ехал очень осторожно.

Полиция на ул. Пилимо остановила и водителя BMW. В ночь на воскресенье он получил 13-й штраф за вождение без водительского удостоверения.

В организме второго остановленного велосипедиста было 1.76 промилле.

В субботу в общей сложности остановили 7 нетрезвых водителей, которым грозит уголовная ответственность (в организме было больше 1.50 промилле). Один из них - гражданин Беларуси - пытался откупиться, поэтому ему пришлось посидеть в арестантской.