Рейд в Вильнюсе: любители рюмочки не могли поверить, что так пьяны

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ru.DELFI.lt
суббота, 22 июля 2017 г. 12:27
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе дорожная полиция снова провела рейд. Даже зная о предстоящем рейде, пьяные водители все равно садились за руль.
© DELFI / Erikas Skardžius

Еще накануне рейда в Вильнюсе была остановлена девушка (1995 г.р.). В Жирмунай она побила несколько автомобилей. В крови водительницы Audi оказалось 2,12 промилле алкоголя. В Центр болезней зависимости в ее крови было обнаружено еще больше алкоголя — 2,22 промилле.

Посзже на ул. Буйвидишею была остановлена Toyota RAV, за рулем которой сидел молодой мужчина. В его крови было обнаружено 1,16 промилле алкоголя.

Позже в 23.30 час. был остановлен автомобиль VW Polo, в крови водителя было обнаружено 1,91 промилле алкоголя. Мужчина сокрушался, что выпил, как ему показалось немного, и не мог поверить, что так напился.

Ночью в полицию поступило сообщение, что на ул. Геросиос вильтес по дворам разъезжает пьяный водитель Ford Focus. В итоге он застрял на бортике тротуара, водитель еще пытался поднять машину домкратом, но не успел.

В крови водителя обнаружено 1,53 промилле алкоголя. В багажнике автомобиля было обнаружено много пластиковых бутылок пива и энергетических напитков.

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