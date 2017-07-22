Рейд в Вильнюсе: любители рюмочки не могли поверить, что так пьяны

В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе дорожная полиция снова провела рейд. Даже зная о предстоящем рейде, пьяные водители все равно садились за руль.

Еще накануне рейда в Вильнюсе была остановлена девушка (1995 г.р.). В Жирмунай она побила несколько автомобилей. В крови водительницы Audi оказалось 2,12 промилле алкоголя. В Центр болезней зависимости в ее крови было обнаружено еще больше алкоголя — 2,22 промилле.

Посзже на ул. Буйвидишею была остановлена Toyota RAV, за рулем которой сидел молодой мужчина. В его крови было обнаружено 1,16 промилле алкоголя.

Позже в 23.30 час. был остановлен автомобиль VW Polo, в крови водителя было обнаружено 1,91 промилле алкоголя. Мужчина сокрушался, что выпил, как ему показалось немного, и не мог поверить, что так напился.

Ночью в полицию поступило сообщение, что на ул. Геросиос вильтес по дворам разъезжает пьяный водитель Ford Focus. В итоге он застрял на бортике тротуара, водитель еще пытался поднять машину домкратом, но не успел.

В крови водителя обнаружено 1,53 промилле алкоголя. В багажнике автомобиля было обнаружено много пластиковых бутылок пива и энергетических напитков.