Рейд в Вильнюсе: дама без прав и живущий в Литве 13 лет нелегал

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ru.DELFI.lt
понедельник, 17 апреля 2017 г. 08:56
Вильнюсская полиция провела третий рейд на длинных выходных. На этот раз все водители были трезвыми, однако пятерым придется заплатить штрафы за вождение без документов. Кроме того, неясна судьба одного из задержанных - молодой человек 13 лет прожил в Литве нелегально.
© DELFI

Рейд в воскресенье вечером начался на ул. Дунояус. До полуночи там остановили пятерых водителей без прав.

Первым был молодой армянин (1993 г.р.) на BMW. У него не было не только водительского удостоверения, но и вообще никаких документов, подтверждающих личность. Его увезли в комиссариат для выяснения личности. Там стало известно, что этот человек с 11 лет нелегально проживает в Литве, даже окончил здесь школу. Сейчас он нигде не работает и не учится.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении и оставили нелегала в комиссариате, сейчас выясняют, что с ним делать.

У полицейских подозрения вызвал автомобиль Audi A6, свернувший на ул. Расу. Один из экипажей свернул за ним. Автомобилем управлял гражданин Турции, предъявивший турецкие права, несмотря на то, что он уже 10 лет легально живет в Литве, поэтому давно должен был поменять документы. Ему грозит ответственность за вождение без прав.

Водитель Škoda, который уверял полицейских, что у него есть права, но он оставил их дома, также оказался без документа - в базе данных не было никаких данных о том, что он получал права. Ему грозит ответственность за вождение без документа.

Штраф придется заплатить и водителю (1988 г.р.) VW Golf, который ехал с женой и ребенком. У него никогда не было прав. Поскольку права были у его жены, ей пришлось сесть за руль.

За вождение без прав грозит штраф в размере 300-450 евро. За вождение автомобиля без прав, если это делает человек, лишенный документа, грозит штраф от 450 до 700 евро. Такой штраф ждет водителя остановленного автомобиля Audi. Женщина была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

Кроме того, эта женщина многократно была наказана за другие административные правонарушения - только за вождение без прав наказывалась трижды.

Около полуночи был остановлен автомобиль BMW, все документы у водителя были в порядке, но машина оказалась с шипованными покрышками, ездить на них запрещено с 10 апреля. Водитель не стал оправдываться или извиняться за нарушение, а послал полицейских "лечиться". В результате техосмотр его авто был аннулирован.

После полуночи проверяли водителей на ул. Пилимо. Все проверенные были трезвыми и с документами.

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