Сотрудники вильнюсской дорожной полиции провели рейд на ул. Т.Нарбуто и проспекте Саванорю.

На ул. Гележилё Вилко, где допустимая скорость составляет 60 км/ч, нарушители попадались один за другим. BMW мчался на скорости 103 км/ч, Toyota - 99 км/ч, Mercedes-Benz – 114 км/ч, попался и водитель такси, мчавшийся на скорости 103 км/ч, еще один BMW - 101 км/ч.

Рекордсменом стал водитель, который ехал на скорости 122 км/ч.

Позже на ул. М.Даукшос полиция проверяла, у всех ли водителей в порядке документы и проверяла водителей на трезвость. Попался молодой человек 1999 г.р., который ехал на BMW. У него не было водительского удостоверения. Водитель BMW сначала прятался от фотографа, а потом вышел и поделился своим планом по продаже авто.

"Фотографируйте и пришлите снимки, размещу в интернете, – сказал он. – Продам BMW. Может надо? Только обойдется в 1500 евро".

Он сказал, что часть выручки от продажи пойдет ан погашение штрафа. Молодой человек попался без прав уже во второй раз.