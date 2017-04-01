Рейд полиции в Вильнюсе: нетрезвые водители и поврежденные автомобили

До полуночи все водители, которых проверяли были трезвыми, однако после двенадцати часов ночи, когда полицейские начали проверку ехавших по ул.Гележине Вилко водителей, ситуация изменилась.

Первым остановленным пьяным водителем стал владелец автомобиля Audi. Несмотря на установленные на улице временные дорожные знаки, указывающие снизить скорость до 20 км/ч, он на большой скорости пытался проехать сквозь полицейский кордон, однако был остановлен.

Молодой человек (1991 года рождения), который ехал с компанией, уверенно заявил, что не употреблял ни капли алкоголя. Даже когда алкотестер показал 0,69 промилле, мужчина утверждал: "Я абсолютно трезвый".

Лишь порядком позже он признался полицейским, что пил пиво. Лишение прав скажется на нем особенно болезненно, поскольку он лишится работы - мужчина сказал, что работает таксистом.

Около 1.30 часов был остановлен пожилой водитель (1953 г.р.) VW Passat, у которого установили 0,97 промилле алкоголя. Он не спорил с полицией и сразу признался, что употреблял с друзьями алкоголь.

Примерно в то же самое время было получено сообщение об аварии на ул.Оланду, где столкнулись автомобили Škoda Octavia и Fiat Stilo. Вскоре выяснилось, что один из водителей был нетрезв.

Столкновение был сильным - оба автомобиля повреждены настолько, что ехать на них было уже невозможно. Несильно пострадал водитель Fiat'а, помеченного кленовым листом. Однако в больницу медики скорой помощи направлять его не стали, оказали помощь на месте, наложив на его шею шину.

У водителя автомобиля Škoda установлена легкая степень опьянения - 0,59 промилле. На месте происшествия он ничего не сказал полиции об обстоятельствах аварии, в то время как трезвый водитель Fiat'a рассказал, что направлялся по ул.Оланду со стороны Антакальниса.

Внезапно на его полосу въехал направлявшийся в противоположную сторону автомобиль Škoda. Автомобили столкнулись примерно посередине улицы. Полиция выясняет точные обстоятельства аварии.