Рейд полиции в Вильнюсе: нетрезвые водители и поврежденные автомобили

ru.DELFI.lt
суббота, 1 апреля 2017 г. 12:50
В ночь с пятницы на субботу Дорожная полиция провела рейд, в ходе которого были остановлены нетрезвые водители. Один из них еще попал и в аварию.
© DELFI / Erikas Skardžius

До полуночи все водители, которых проверяли были трезвыми, однако после двенадцати часов ночи, когда полицейские начали проверку ехавших по ул.Гележине Вилко водителей, ситуация изменилась.

Первым остановленным пьяным водителем стал владелец автомобиля Audi. Несмотря на установленные на улице временные дорожные знаки, указывающие снизить скорость до 20 км/ч, он на большой скорости пытался проехать сквозь полицейский кордон, однако был остановлен.

Молодой человек (1991 года рождения), который ехал с компанией, уверенно заявил, что не употреблял ни капли алкоголя. Даже когда алкотестер показал 0,69 промилле, мужчина утверждал: "Я абсолютно трезвый".

Лишь порядком позже он признался полицейским, что пил пиво. Лишение прав скажется на нем особенно болезненно, поскольку он лишится работы - мужчина сказал, что работает таксистом.

Около 1.30 часов был остановлен пожилой водитель (1953 г.р.) VW Passat, у которого установили 0,97 промилле алкоголя. Он не спорил с полицией и сразу признался, что употреблял с друзьями алкоголь.

Примерно в то же самое время было получено сообщение об аварии на ул.Оланду, где столкнулись автомобили Škoda Octavia и Fiat Stilo. Вскоре выяснилось, что один из водителей был нетрезв.

Столкновение был сильным - оба автомобиля повреждены настолько, что ехать на них было уже невозможно. Несильно пострадал водитель Fiat'а, помеченного кленовым листом. Однако в больницу медики скорой помощи направлять его не стали, оказали помощь на месте, наложив на его шею шину.

У водителя автомобиля Škoda установлена легкая степень опьянения - 0,59 промилле. На месте происшествия он ничего не сказал полиции об обстоятельствах аварии, в то время как трезвый водитель Fiat'a рассказал, что направлялся по ул.Оланду со стороны Антакальниса.

Внезапно на его полосу въехал направлявшийся в противоположную сторону автомобиль Škoda. Автомобили столкнулись примерно посередине улицы. Полиция выясняет точные обстоятельства аварии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Рейд полиции в Вильнюсе: нетрезвые водители и поврежденные автомобили

Рейд полиции в Вильнюсе: нетрезвые водители и поврежденные автомобили
В ночь с пятницы на субботу Дорожная полиция провела рейд, в ходе которого были остановлены нетрезвые водители. Один из них еще попал и в аварию.

В роскошном BMW обнаружили гашиш на сумму 1,5 млн. евро (8)

В роскошном BMW обнаружили гашиш на сумму 1,5 млн. евро
28 марта на литовско-польской границе таможенники задержали большой груз наркотиков, который вез гражданин Литвы. На роскошном BMW пара возвращалась в Литву из Испании. Таможенники обнаружили в их автомобиле 154 кг гашиша. Это самая большая контрабанда наркотиков, задержанная в этом году литовскими таможенниками.

В Скуодасском районе роженица закопала младенца в теплице (9)

В Скуодасском районе роженица закопала младенца в теплице
31 марта в Скуодасском районе в полицию сообщили о том, жительница (1983 г.р.) этого района несколько недель назад дома родила младенца и закопала его в теплице.

Авария на Via Baltica: из прицепа вывалились свиные туши (3)

Авария на Via Baltica: из прицепа вывалились свиные туши
31 марта ночью, около 3.50, на трассе А5 Via Baltica, на отрезке Мариямполе-Каунас с дороги съехал грузовой автомобиль и врезался в откос строящегося виадука.

Под Паневежисом с дороги съехал автобус с детьми из Беларуси (1)

Под Паневежисом с дороги съехал автобус с детьми из Беларуси
31 марта, в 5.45 ч., в Паневежском районе, на дороге Вильнюс-Паневежис, у деревни Шилгалис, с дороги съехал белорусский автобус, в котором находилось больше 20 детей из Беларуси.
Facebook друзья
Rambler's Top100