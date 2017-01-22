Рейд полиции: остановлены ставшая бабушкой женщина и юноша без прав

В субботу поздно вечером у моста Валакампю по ул.Карейвю прошел рейд полиции.

Около 23.30 часов здесь была остановлена нетрезвая водитель автомобиля Lexus. Женщина "надула" 0,81 промилле. Она призналась, что, сев за руль после употребления алкоголя, повела себя нехорошо. Водитель утверждала, что за вождение в нетрезвом виде будет оштрафована впервые в своей жизни. Женщина сказала, что только что стала бабушкой, направлялась из больницы, где дочь родила ей внука.

Полицейским и водителю пришлось довольно долго осматривать салон автомобиля, поскольку пропал ключ от машины и женщина никак не могла его обнаружить. Однако он после долгих поисков был обнаружен в сумке женщины, тогда как она утверждала, что ключ выпал, когда она подавала полиции документы, где-то в салоне.

Около двух часов ночи участников рейда, которые в тот момент работали на ул.Пилимо, заинтересовал водитель автомобиля Ford Focus, который нарушил знак "въезд воспрещен" и ехал в сторону вокзала, хотя на ул.Пилимо в этом направлении разрешено ездить лишь общественному транспорту.

Ford Focus, в котором находились два молодых человека и девушка, был сразу остановлен. За рулем оказался 18-летний молодой человек без водительских прав. Кроме того, он был еще и пьян, было установлено 1,15 промилле. Молодой человек утверждал, что не заметил знака, запрещающего въезд.

Пока составлялся протокол, его знакомые рассказали, что пили бренди, а автомобиль матери их товарищ взял без спроса у матери. Если мать действительно не знала, что ее сын взял машину, то утром ее настроение омрачится, поскольку автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.

Поскольку за рулем находилось лицо в нетрезвом состоянии, у которого не было водительских прав, суд может конфисковать транспортное средство.