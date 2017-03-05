Рейд полиции: девушка с пьяными пассажирами в салоне пыталась скрыться

В субботу вечером рейд Вильнюсской дорожной полиции начался с ул.Оланду. Здесь был остановлен внедорожник Toyota Land Cruiser. Молодой человек на машине отца вез девушку. Выяснилось, что у него нет водительских прав и что он несовершеннолетний (17 лет).

Подозрения вызвал и водитель автомобиля Audi 80, который, не доехав до места рейда, внезапно свернул в проулок, несмотря на знак "Въезд запрещен". К Audi сразу подъехал экипаж патруля. Выяснилось, что водитель был трезвым, документы в порядке. На вопрос, почему он свернул, несмотря на знак, он предложил спросить об этом ехавшего с ним друга. Пассажир пообещал заплатить штраф за нарушение требований знака.

После полуночи участники рейда отправились на ул.Гарюну. Здесь один водитель "надул" 0,40 промилле. С учетом погрешности алкотестера получилось, что он не превысил допустимой нормы.

Полицейским пришлось проследовать за водителем автомобиля Mercedes, который не выполнил требования остановиться. Когда его догнали, выяснилось, что он был трезвый. Мужчина говорил, что не понял, что его останавливают, и думал, что полицейский махал жезлом, имея в виду двигаться дальше.

На ул.Гарюню был остановлен автомобиль BMW. Выяснилось, что у таксиста, который вез пассажиров, не было водительских прав. Он был лишен их за то, что не послушался требований полиции остановиться. Однако мужчина продолжал ездить и без прав, за неделю он был остановлен уже второй раз.

К концу рейда полиции пришлось проследовать еще за одним автомобилем. Водитель Audi 80 не остановился, хотя его останавливали сразу несколько полицейских. Сквозь окно были видны очевидно нетрезвые пассажиры.

За Audi проследовали два экипажа полиции, они в итоге заблокировали автомобиль беглеца. Тогда выяснилось, почему девушка (1994 г.р.) убегала. У водителя, которая везла сильно пьяных молодых людей, не было (никогда) водительских прав.