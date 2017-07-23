Рейд: остановили эмигранта, проехавшего всю Европу без прав

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 23 июля 2017 г. 12:26
Ночью с субботы на воскресенье дорожная полиция вновь провела рейд. На этот раз, проверенные водители были в относительном порядке.
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

Рейд начался поздно вечером в субботу на ул. Т.Нарбуто. Первым нарушителем оказался водитель Audi A4 (1983 года рождения). Ему придется заплатить штраф в 30 евро за то, что автомобиль был без номера впереди.

После этого остановили мужчину (1955 г.р.), который ехал на автомобиле Audi с английскими номерами и правым рулем. У него не было водительских прав. Он предъявил английский документ, подтверждающий, что в данный момент он посещает курсы вождения. Однако такой документ не дает права садиться за руль. Мужчина наказан за то, что сел за руль без водительских прав.

После полуночи рейд переместился на ул.Гележинё вилко, где еще один водитель был наказан за отсутствие водительских прав.

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