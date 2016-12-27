Разыскивают пропавшего вильнюсца

Близкие и друзья пропавшего без вести Сваюнаса Кубилюса обращаются за помощью к обществу. Близкие сообщают, что в последнее время пропавший молодой мужчина жил в Вильнюсе.

Кубилюс (1978 г.р.), по словам близких, пропал 21 декабря 2016 г. Около 18 ч. он находился на Антакальнисе. В последний раз по телефону общался с друзьями около 21 ч. того же дня.

Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, глаза карие, носит очки, короткие с проседью волосы. на обоих плечах татуировки в виде листьев конопли. В тот вечер на нем была черная длинная куртка, синие джинсы.

Кубилюс ездит на автомобиле Audi 80 (купе, темно-синего цвета).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номерам +37060595493, +37067640009.