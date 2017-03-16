Разоблачена сеть проституции: в числе организаторов - работники вузов

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ru.DELFI.lt
четверг, 16 марта 2017 г. 15:43
В Каунасской полиции начато расследование по факту организации проституции. Задержаны 8 подозреваемых, группировку возглавляла женщина. Подозреваемые - 4 мужчин и 4 женщины. Не исключено, что число подозреваемых увеличится. Подозреваемые работали, некоторые работали в системе образования.
© Kauno aps. VPK

Все женщины, предоставлявшие услуги - граждане других стран. Все знали, зачем приехали в Литву, все они совершеннолетние. За день доходы организаторов составляли 1000 евро.

Девушки приехали из разных стран - России, Украины, Беларуси. Их искали по интернету, подавали объявления, предлагали хорошо оплачиваемую работу в Литве. Их встречали в аэропорту, доставляли в съемную квартиру. Клиентов также искали по интернету. Возраст девушек 20-30 лет.

Сеть действовала в Шяуляй, Клайпеде, Вильнюсе и Каунасе. В целях безопасности девушек перевозили из одного города в другой. После задержания проводили обыски в квартирах подозреваемых, в гостиницах, где девушки предоставляли услуги.

Всем подозреваемым назначили жесткие меры пресечения. Одна из подозреваемых приехала из Южной Америки. Возраст подозреваемых 22–56 лет. Сеть работала около года. Установлено 12 предоставлявших услуги девушек, но их может быть и больше.

Организаторы ранее в поле зрения полиции не попадали. Подозреваемые работали, некоторые работали в вузах, занимали определенные должности. Полиция не сообщает, признают ли они свою вину. Заработок организаторы делили поровну.

В расследовании участвовала полиция Вильнюса, Клайпеды, Шяуляй и Каунаса. О девушках сейчас заботятся работники литовских отделений "Каритаса".

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