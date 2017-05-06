Расследуют инцидент с осквернением места захоронения сердца Пилсудского

Как BNS информировали в Главном комиссариате Вильнюсского круга, сообщение о том, что памятник и ограда были обмазаны зеленой краской было получено в прошлую субботу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что на внешней и внутренней частях ограды зеленой краской было написано "Когда тебе больно, ты чувствуешь себя живым", "Главное, это понимание, что мы есть..." Сама мемориальная доска была замазана краской без конкретных надписей.

Представитель полиции Паулюс Радвилайтис сообщил BNS, что начато досудебное расследование в связи с осквернением могилы. Уголовный кодекс за такое преступление предусматривает наказание в виде общественных работ, ограничения свободы, лишения свободы до одного года.

Реакция на данные события прошла на высшем государственном уровне. Министр внутренних дел Литвы Линас Линкявичюс утверждал BNS, что могила была приведена в порядок, а этот инцидент он обсудил со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским. По словам Л.Линкявичюса, глава МИД Польши поблагодарил его за быструю реакцию литовских учреждений.

"По моему мнению, это акт вандализма и хулиганства, я надеюсь, что это никак не связано с политикой и антипольскими настроениями. Но поскольку это чувствительный вопрос (...) данный инцидент в любом случае неприятный", - сказал Л.Линкявичюс BNS по телефону из Хельсинки.

Премьер Саулюс Сквернялис также осудил произошедшее.

"Видимо, вандалы есть везде, и в Литве, и в Польше, и в других государствах. Важно, чтобы реакция наших правоохранительных органов была соответствующей. Насколько я знаю, она была соответствующей", - сказал журналистам премьер.

Полиция информировала, что на месте происшествия не ведется наблюдение камерами, пока не найдены свидетели акта вандализма.

Это не первый инцидент в месте увековечения памяти польского маршала.

В 2012 году рядом с памятником был замечен плакат с направленными против лидера Избирательной акции поляков Вальдемара Томашевского и польского народа надписями. Полиция тогда установила, что это сделали пятеро молодых радикалов.

В 2013 году несколько граждан Польши чистили снег с памятника Йозефу Пислудскому литовским флагом. МИД Польши тогда осудил инцидент.

В Польше почитают личность Й.Пислудского в связи с его вкладом в возрождение независимой Польши после Первой мировой войны.

В Литве имя Й.Пилсудского часто оценивают негативно в связи в захватом Вильнюсского края. Его тело похоронено в Кракове, а сердце - в Вильнюсе.

12 мая этого года отмечалась 82 годовщина смерти Й.Пилсудского.