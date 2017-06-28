Распространяющийся в Европе вирус Petya добрался до Литвы

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BNS
среда, 28 июня 2017 г. 07:56
Распространяющийся по Европе во вторник новый вирус Petya, который кодирует данные, добрался и до Литвы - поступили сообщения о нескольких случаях этого вируса.
© Corbis

"Это разновидность вируса WannaCry. Мы в Литве получили несколько сообщений и проводим их расследования", - сказал BNS во вторник вечером представитель Службы регулирования связи Ритис Райнис.

Он отказался назвать предприятия, которые могли пострадать от вируса.

Зарубежные СМИ сообщают, что с вирусом, блокирующим файлы и требующим выкупа, уже столкнулись органы государственной власти Украины, российская нефтяная компания "Роснефть", датская транспортная компания Maersk.

BNS
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