В организме водителя было 0,65 промилле. Предупреждение о том, что за взятку грозит уголовная ответственность, не подействовало, он все равно давал полицейским 400 евро (в качестве "аванса").

Полиция сообщает, что 10 мая около 19.15 ч. в Каунасе, на перекрестке шоссе Исландиёс-тропы Бреджю нетрезвый водитель (1990 г.р.) предлагал полицейским взятку в размере 1000 евро.

Нетрезвый водитель в Каунасе пытался подкупить полицейских, чтобы избежать ответственности. он давал полицейским взятку в размере 1000 евро.

Пьяный водитель давал полицейским взятку в размере 1000 евро Нетрезвый водитель в Каунасе пытался подкупить полицейских, чтобы избежать ответственности. он давал полицейским взятку в размере 1000 евро.

Гражданин России пытался пронести в Литву незадекларированные деньги Криминалисты литовской таможни начали расследование после того, как в Кибартай в пункте пропуска пешеходов обнаружены незадекларированные деньги - их пытался пронести гражданин России. Инцидент произошел 10 мая. Задержанный нес 41 000 евро.

В Литве аварийно приземлился вертолет с гражданином Латвии на борту Вечером 9 мая под литовским городом Пакруойис (Шауляйский уезд) аварийную посадку совершил вертолет, который направлялся из Польши в Латвию. На борту находились 44-летний латвийский пилот и 41-летний пассажир (гражданин Германии).

Надувшего Google и Facebook литовского мошенника хотят выдать США Генпрокуратура Литвы обратилась в суд с просьбой выдать Соединенным Штатам Америки гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США - Google и Facebook - 100 млн. долларов (почти 91,5 млн. евро).