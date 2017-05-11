Пьяный водитель давал полицейским взятку в размере 1000 евро

Нетрезвый водитель в Каунасе пытался подкупить полицейских, чтобы избежать ответственности. он давал полицейским взятку в размере 1000 евро.
Полиция сообщает, что 10 мая около 19.15 ч. в Каунасе, на перекрестке шоссе Исландиёс-тропы Бреджю нетрезвый водитель (1990 г.р.) предлагал полицейским взятку в размере 1000 евро.
В организме водителя было 0,65 промилле. Предупреждение о том, что за взятку грозит уголовная ответственность, не подействовало, он все равно давал полицейским 400 евро (в качестве "аванса").
По факту попытки подкупа должностных лиц при исполнении обязанностей начато расследование.