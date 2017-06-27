Пьяные мужчины избили человека и возили его в багажнике

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ru.DELFI.lt
вторник, 27 июня 2017 г. 11:16
Два пьяных мужчины несколько раз избили одного и того же человека, после чего положили его в багажник и возили пострадавшего около часа. Один из подозреваемых - брат чиновника высокого ранга из Варены.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным полиции, 26 июня в 19.02 часов полиция Варенского района получила сообщение от мужчины (1980 года рождения) о том, в тот день около 17.30 в Варенском районе, недалеко от деревни Пирчюнай, из остановившегося рядом автомобиля Audi 80 вышли два знакомых с виду молодых человека.

Они избили его и засунули в багажник автомобиля и около часа возили его. Уже в другом месте молодые люди вновь избили мужчину, после чего отвезли в лес недалеко от деревни Даргужай и отпустили.

Пострадавший после оказания медицинской помощи проходит лечение амбулаторно. Подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения (2.56 промилле, 1983 г.р. и 1.86 промилле, 1984 г.р.), они помещены в арестантскую.

В полиции уточнили, что один из задержанных - брат Саулюса Дабравольскиса, чиновника Варенского района.

Начато досудебное расследование.

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