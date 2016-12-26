"Пьяная" поездка: девушка лишится прав, молодой человек доставлен в полицию

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ru.DELFI.lt
понедельник, 26 декабря 2016 г. 09:43
В ночь с воскресенья на понедельник, около 0.30 ч., в Вильнюсе, в одном из дворов на ул. Тускулену, ДТП совершила пьяная женщина. Ее друга в наручниках увезли в комиссариат.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Девушка за рулем Audi A3 повредила стоявший во дворе Mercedes. К приезду полиции выяснилось, что водитель пьяна - 2,56 промилле. Нетрезвыми были и двое пассажиров машины.

Один всех убеждал, что машиной управлял он, затем включил проигрыватель и стал слушать блатные песни на русском языке и подпевать. Второй пассажир все снимал на телефон, приставал к журналистам, требовал предъявить документы: "Я прохожий, иду из бара, покажи документы!". Пьяный так вжился в роль, что стал пробираться к полицейскому автомобилю, в котором сидела его нетрезвая подруга. Он стал снимать полицейских, требовать, чтобы они назвали свои фамилии.

Тогда полицейские вызвали на помощь коллег, поскольку нетрезвый мужчина мешал им работать. Патрульные велели "проверяющему документы" вывернуть карманы, надели на него наручники и увезли в комиссариат.

А любитель блатных песен, увидев полицию, выключил проигрыватель, закрыл окно и успокоился.

Девушке грозит штраф в размере 579-868 евро и лишение прав на 2-3 года или административный арест на 10-30 суток и лишение прав на 2-3 года.

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