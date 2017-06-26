Пьяная мать ночью выгнала своего малолетнего сына на улицу

 (1)
ru.DELFI.lt
понедельник, 26 июня 2017 г. 11:31
В ночь с воскресенья на понедельник пьяная мать выгнала двенадцатилетнего мальчика из дома. О действиях своей матери мальчик сообщил в полицию. Выяснилось, что он не единственный ребенок женщины.
© Shutterstock nuotr.

Полиция сообщает, что это произошло 26 июня в 0.20 часов в самоуправлении Друскининкай в городе Виечюнай. Мальчик (2005 года рождения) ожидал полицию на улице.

Пьяная мать (1,69 промилле, 1974 г.р.), которая пояснила, что, не найдя сигарет, поэтому накричала на мальчика и, якобы, мальчик, испугавшись, убежал сам.

В доме был обнаружен еще один малолетний (2012 г.р.). Оба ребенка были переданы медикам, которые доставили их на присмотр в Друскининкайскую больницу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Пьяная мать ночью выгнала своего малолетнего сына на улицу (1)

Пьяная мать ночью выгнала своего малолетнего сына на улицу
В ночь с воскресенья на понедельник пьяная мать выгнала двенадцатилетнего мальчика из дома. О действиях своей матери мальчик сообщил в полицию. Выяснилось, что он не единственный ребенок женщины.

Праздничные выходные унесли жизни трех человек

Specialiųjų tarnybų darbuotojai „šukuoja“ pakrantes
В праздничные выходные вновь не обошлось без происшествий у воды. На Ивана Купалу утонули три человека.

Беспокойная ночь на Ивана Купала: наркотики, драки, пьяные компании (99)

Беспокойная ночь на Ивана Купала: наркотики, драки, пьяные компании
Работы в праздничную ночь с 23 на 24 июня у полиции Вильнюса было достаточно: нетрезвые водители, наркотики, драки дома, сопротивление полицейским, пьяные компании и т.д.

В Паланге в мусорном контейнере обнаружили тело мертвого новорожденного (13)

В Паланге в мусорном контейнере обнаружили тело мертвого новорожденного
23 июня, около 13 часов дня полиция Клайпеды получила сообщение от медиков о том, что утром к ним в тяжелом состоянии из Паланги была доставлена женщина (1986 г.р.) с сильным кровотечением и признаками родов. Однако она категорически отрицала, что рожала.

Праздничная ночь в Паланге: слов не выбирают даже стражи порядка (31)

Joninių naktis Palangoje
"Зомби выползают", - изрек наблюдавший за выходящими на рассвете отдыхающими сотрудник службы охраны общественного порядка.
Facebook друзья
Rambler's Top100