Пьяная мать ночью выгнала своего малолетнего сына на улицу

В ночь с воскресенья на понедельник пьяная мать выгнала двенадцатилетнего мальчика из дома. О действиях своей матери мальчик сообщил в полицию. Выяснилось, что он не единственный ребенок женщины.

Полиция сообщает, что это произошло 26 июня в 0.20 часов в самоуправлении Друскининкай в городе Виечюнай. Мальчик (2005 года рождения) ожидал полицию на улице.

Пьяная мать (1,69 промилле, 1974 г.р.), которая пояснила, что, не найдя сигарет, поэтому накричала на мальчика и, якобы, мальчик, испугавшись, убежал сам.

В доме был обнаружен еще один малолетний (2012 г.р.). Оба ребенка были переданы медикам, которые доставили их на присмотр в Друскининкайскую больницу.