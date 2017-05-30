Пьяная компания в Вильнюсе устроила аварию: пострадали 4 человека

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ru.DELFI.lt
вторник, 30 мая 2017 г. 19:34
Во вторник вечером, около 17 часов, в Вильнюсе, на ул.Укмерге столкнулись автомобили BMW X1 и Audi A3. В результате аварии пострадали четыре человека, два участника ДТП были пьяными. Кроме того, у них обнаружены шприцы.
© DELFI / Domantas Pipas

Авария произошла в момент, когда со стороны ул.Пашилайчю на ул.Укмерге выехал автомобиль Audi и врезался автомобиль BMW.

В ходе столкновения автомобиль Audi перевернулся. В нем находились два молодых человека и девушка (она сразу убежала).

Все, находившиеся за рулем BMW люди - водитель, бабушка и полуторамесячный ребенок были доставлены в больницу. Оба находившиеся в Audi молодых человека были пьяны.

У одного, который, по первоначальным данным, находился за рулем, установлено 0,65 промилле. У него нет водительского удостоверения.

У второго молодого человека установлена тяжелая степень опьянения - более 3 промилле. В ходе аварии он получил травмы и был отправлен в больницу. У этих молодых людей полиция обнаружила шприцы.

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