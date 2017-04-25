Проверявший оружие военный прострелил себе ногу

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BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 14:36
Литовский военнослужащий 25 апреля в Игналине во время сдачи вахты прострелил себе ногу, его состояние оценивают как стабильное, сообщает Минобороны.
Pratybos Rukloje
© J.Butkutės nuotr.

Представители МО указали BNS, что 50-летний военный ранил себя из пистолета ČZ-75B, когда проверял оружие.

Инцидент около 8 ч. утра произошел на 4 посту управления по контролю за воздушным пространством ВВС.

Коллеги оказали пострадавшему первую помощь на месте и доставили в Игналинскую больницу.

"Состояние военного стабильное. Обстоятельства происшествия расследует Военная полиция", – сказано в пресс-релизе.

BNS
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