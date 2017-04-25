Инцидент около 8 ч. утра произошел на 4 посту управления по контролю за воздушным пространством ВВС.

Представители МО указали BNS, что 50-летний военный ранил себя из пистолета ČZ-75B, когда проверял оружие.

Литовский военнослужащий 25 апреля в Игналине во время сдачи вахты прострелил себе ногу, его состояние оценивают как стабильное, сообщает Минобороны.

За нарушение ПДД женщина-водитель была лишена прав 25 апреля в столице полиция дежурила у железнодорожных переездов, находящихся вблизи Вильнюса или на его границах - на ул. Юодасис Кяляс (Черный тракт) и в Лентварисе. Следили за тем, приостанавливаются ли водители у переездов, как того требуют правила. На нарушение грозит не только штраф, но и лишение прав.

В Каунасскую клинику привезли пострадавшего во дворе 6-летнего мальчика мать подозревает, что его подожгли дети В Каунасскую клинику доставлен пострадавший в Рукле 6-летний мальчик. Врачи утверждают, что обстоятельства получения ребенком ожогов весьма туманные. Предполагают, что мальчик обгорел из-за того, что взорвалась зажигалка или какое-то другое горючее средство.

Проверявший оружие военный прострелил себе ногу Литовский военнослужащий 25 апреля в Игналине во время сдачи вахты прострелил себе ногу, его состояние оценивают как стабильное, сообщает Минобороны.

У компании Grožio chirurgijа похищены данные о клиентах, шантажисты требуют выкуп Информация о том, что биткоины привлекают преступников, подтвердилась и в Литве. В интернете есть предложение купить данные клиентов Grožio chirurgijа, их продают именно за биткоины.