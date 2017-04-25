Проверявший оружие военный прострелил себе ногу

Литовский военнослужащий 25 апреля в Игналине во время сдачи вахты прострелил себе ногу, его состояние оценивают как стабильное, сообщает Минобороны.
Представители МО указали BNS, что 50-летний военный ранил себя из пистолета ČZ-75B, когда проверял оружие.
Инцидент около 8 ч. утра произошел на 4 посту управления по контролю за воздушным пространством ВВС.
Коллеги оказали пострадавшему первую помощь на месте и доставили в Игналинскую больницу.
"Состояние военного стабильное. Обстоятельства происшествия расследует Военная полиция", – сказано в пресс-релизе.