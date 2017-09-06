Пропавший мужчина был обнаружен в лесу с ведром грибов

Тогда возникает опасность для здоровья и жизни заблудившегося человека, близкие обращаются за помощью в полицию, работники которой стараются оперативно найти пропавшего.

5 сентября около 21 ч. дежурным Главного комиссариата полиции Каунасского округа получили сообщение, что в Каунасском районе на автомобиле Renault утром в лес за грибами уехал мужчина 1955 г.р., и до сих пор не вернулся. Близких беспокоило и то, что мобильный телефон мужчины был выключен.

Полиция сразу начала поиск пропавшего, но ни мужчину, ни его автомобиль найти не удалось.

В среду, 6 сентября, работы по поиску продолжались, в них принимали участие староста Лапес и работники лесного хозяйства, и в Пакальнишкском лесу был обнаружен автомобиль мужчины. Когда прочесывали лес, заметили идущего по дороге мужчину, который нес ведро грибов. Замерзшего и промокшего мужчину передали его близким. Помощь медиков не понадобилась.

Для того, чтобы сбор грибов и ягод не превратился из развлечения в несчастный случай, сотрудники полиции напоминают посетителям леса, что надо выбирать знакомую местность. «Довольно часто в лесу теряются пожилые люди. Они иногда не рассчитывают свои силы, уходят далеко, и найти выход им трудно, особенно когда стемнеет», - сказала представитель полиции Виргиния Багдзявичене.

Также любителям собирать грибы напоминают брать с собой мобильный телефон, проверить, заряжен ли он. Следует одеваться более ярко, брать с собой свисток и договариваться о точном месте встречи, если вы идете в лес не одни.