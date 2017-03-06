Пропала ехавшая из Плунге в Вильнюс девушка, подозревают похищение

5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен.

Около 01.30 ч. автомобиль был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от Жеймяй. В машине девушки не было.

Полиция искала девушку как в лесу, так и в окрестностях. На место выехали кинологи и эксперты.

Из-за плохих погодных условий вертолет на место происшествия не вылетал. На месте происшествия следов крови и борьбы не обнаружено. Полиция интенсивно ищет пропавшую девушку.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.

В Каунасском комиссариате начато расследование в связи с возможным похищением девушки.

Расследование контролируют и организуют прокуроры Каунасской окружной прокуратуры.

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