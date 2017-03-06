Пропала ехавшая из Плунге в Вильнюс девушка, подозревают похищение

Около 01.30 ч. автомобиль был обнаружен в Йонавском районе, в лесу недалеко от Жеймяй. В машине девушки не было.
Полиция искала девушку как в лесу, так и в окрестностях. На место выехали кинологи и эксперты.
Из-за плохих погодных условий вертолет на место происшествия не вылетал. На месте происшествия следов крови и борьбы не обнаружено. Полиция интенсивно ищет пропавшую девушку.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.
В Каунасском комиссариате начато расследование в связи с возможным похищением девушки.
Расследование контролируют и организуют прокуроры Каунасской окружной прокуратуры.