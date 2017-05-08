Прокуроры обвиняют Кедене в надругательстве над гимном Литвы

Мать скрывающейся от правосудия в США бывшей судьи и депутата Неринги Венцкене Лаймуте Кедене снова предстала перед судом.

Прокуроры обвиняют дважды судимую Кедене в надругательстве над литовским гимном, клевете и ложном сообщении о преступлении. В этом деле потерпевшим признали бывшего главного прокурора Каунасского округа Кястутиса Бетингиса, который сейчас работает адвокатом.

Дело 73-летней Кедене 8 мая начал рассматривать судья Вильнюсского участкового суда.

Бетингис просит взыскать с Кедене 7000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Кроме того, Кедене обвиняют в надругательстве над литовским гимном – в 2010 г. у Каунасской окружной прокуратуры прошел пикет, во время которого исполняли искаженный гимн Литвы – пели, что Литва - земля педофилов, на которой насилуют детей. В пикете принимал участие и внук Кедене.

Кедене свою вину не признает. Прокуроры опросили множество журналистов, которых будут вызывать на заседания суда.