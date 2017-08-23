Прокуроры готовят Баронасу "сюрприз"

ru.DELFI.lt
среда, 23 августа 2017 г. 14:13
Выясняются новые детали перестрелки на столичной ул. Антакальнё – участники этих событий рассказали, что сбежавший от полиции ранее трижды судимый Йонас Баронас незаконно хранил оружие и стрелял из него.
Jonas Baronas
© DELFI / Domantas Pipas

Это DELFI подтвердили источники в правоохранительных органах. Правда, утверждать, что все было именно так пока нельзя, так как 23-летний Баронас скрывается от полиции.

23 августа полиция, которая расследует возможное покушение на убийство, обратилась в Вильнюсский участковый суд с просьбой заочно разрешить заочно взять Баронаса под арест.

Если суд удовлетворит просьбу прокурора, то после задержания Баронаса в течение 48 ч. должны будут привезти в суд и допросить. Затем будет решаться вопрос назначения ему самой строгой меры пресечения.

В среду полиция продолжает розыск Баронаса. Другим подозреваемым были назначены более мягкие меры пресечения.

Полиция пока не комментирует причину конфликта между молодыми людьми, однако, по данным источников, стрельба началась из-за незначительных разногласий. Баронас живет недалеко от пиццерии, около которой произошел конфликт.

Напомним, что 21 августа, вечером, в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, 44, гремели выстрелы. По данным полиции, конфликт произошел около пиццерии Charlie Pizza.

Во вторник после обеда состоялась пресс-конференция, во время которой назвали фамилии подозреваемых. В их числе – брат певицы и предпринимателя Оксаны Пикуль-Ясайтене Йонас Баронас.

Молодой человек не в первый раз попадает в поле зрения полиции.

Представитель полиции Саулюс Гагас сказал, что ведется расследование в связи с покушением на убийство.

По словам представителя полиции, один из молодых людей во время инцидента достал из пакета с надписью Gelbėkit vaikus пистолет и открыл стрельбу.

В общей сложности задержаны 4 человека, которые участвовали в вооруженном конфликте. Во время конфликта случайно пострадала молодая женщина (1991 г.р.), которая в конфликте не участвовала. Она была ранена в ногу, опасность ее жизни не грозит. Пуля попала в ногу женщины рикошетом.

Пострадала не только молодая женщина. Был ранен и один из задержанных. Его врачи скорой помощи осмотрели на месте происшествия.

Около дома номер 18 на ул. Вилейшё, под машиной, обнаружили пистолет ТТ и пакет с белы порошком (подозревают, что это кокаин).

После задержания подозреваемых у них в домах и автомобилях провели обыски - обнаружили фальшивые деньги 9 купюр по 500 евро, а также большое количество наркотиков - конопля и кокаин (65 г.).

Начаты расследования по факту хранения фальшивых денег и наркотиков. Все задержанные - красочные личности, которые не раз попадали в поле зрения полиции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Прокуроры готовят Баронасу "сюрприз"

Jonas Baronas
Выясняются новые детали перестрелки на столичной ул. Антакальнё – участники этих событий рассказали, что сбежавший от полиции ранее трижды судимый Йонас Баронас незаконно хранил оружие и стрелял из него.

Полиция разыскивает брата Пикуль-Ясайтене, который мог участвовать в перестрелке (2)

Oksana Pikul-Jasaitienė, Saulius Gagas, Jono Barono nuotrauka
21 августа, вечером, в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, 44, гремели выстрелы. По данным полиции, конфликт произошел около пиццерии Charlie Pizza между молодыми людьми.

В Вильнюсе с моста спрыгнул 52-летний мужчина (7)

Užuojauta
В понедельник, 21 августа, в 18.08 ч. с Жирмунайского моста в Вильнюсе спрыгнул человек. От полученных трав мужчина скончался. Полиция установила личность мужчины -это С. Л. 1965 г.р.

На столичной ул. Антакальнё произошла перестрелка (8)

Susišaudymas Vilniuje, Antakalnio gatvėje
21 августа на столичной ул. Антакальнё, в Вильнюсе, гремели выстрелы. В пиццерии Charlie Pizza на ул. Антакальнё произошел конфликт между молодыми людьми, один из них применил оружие.

На принадлежащем Литве пароме застряли 12 беженцев (21)

„Kaunas Seaways“
На пароме компании DFDS Seaways „Kaunas Seaways“ были обнаружены 12 беженцев, подтвердил DELFI глава отдела маркетинга компании Вайдас Клумбис.
Facebook друзья