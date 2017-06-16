Приглашенная в гости девушка закрыла иностранца на балконе и угнала его автомобиль

Знакомство с девушкой печально закончилось для арендующих в Каунасе квартиру иностранцев неприятностями. Находившегося дома иностранца девушка закрыла на балконе и, украв вещи из квартиры, угнала его автомобиль Lexus.

© DELFI / Juozas Markevičius