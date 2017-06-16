Приглашенная в гости девушка закрыла иностранца на балконе и угнала его автомобиль

Знакомство с девушкой печально закончилось для арендующих в Каунасе квартиру иностранцев неприятностями. Находившегося дома иностранца девушка закрыла на балконе и, украв вещи из квартиры, угнала его автомобиль Lexus.
О происшествии в полицию сообщили 15 июня, в 2.30 ч.
Сообщалось, что в квартире на пр-те Саванорю, в Каунасе, с виду знакомая девушка закрыла на балконе гражданина Индии (1996 г.р.), украла сумку гражданина Нигерии (1988 г.р.) с личными документами, планшетку, мобильный телефон, пульт и ключи от автомобиля и угнала автомобиль Lexus IS250, стоявший во дворе.