При столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб мужчина

В понедельник вечером в Шальчининском районе, в деревне Ящюнай, в результате аварии погиб мужчина.

О происшествии по телефону общей помощи сообщили, что на ул.Лидос столкнулись грузовой и легковой автомобили.

По первоначальным данным, водитель легкового автомобиля Citroen повернул прямо перед приближающимся грузовиком Mercedes.

Сообщение об аварии поступило в 16.44. Водитель легковой машины оказался зажатым, поэтому на место ДТП поспешили и пожарные-спасатели.

Согласно их данным, около 17.14 извлеченный из поврежденного автомобиля мужчина оказался без признаков жизни.

Медики уже не могли ему помочь, мужчина скончался на месте происшествия.