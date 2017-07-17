При пожаре на катамаране в Риге пострадали 12 человек

В воскресенье в столице Латвии Риге загорелся катамаран. Пожар возник из-за того, что судно мачтой задело высоковольтную линию электропередач. Медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим.

ЧП произошло в Хапака грависе, неподалеку от причалов для яхт ближе к вечеру. Катамаран находился примерно в 200 метрах от берега. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

На месте происшествия были проведены спасательные работы, работали девять бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Как сообщил представитель СНМП Илзе Букша, помощь оказана 12 пострадавшим, у них были различные ожоги. В числе пострадавших - семеро детей. Все пострадавшие госпитализированы.

Как объяснил руководитель школы парусного спорта Рижского яхтклуба Роландс Миллерс, судя по опубликованным в СМИ фото, в Хапака грависе загорелся небольшой катамаран.

Капитан грубо нарушил правила судоходства

Капитан катамарана, на котором в воскресенье на Хапака гравис произошел пожар, грубо нарушил правила судоходства, заявил директор Бюро расследования несчастных случаев и инцидентов на транспорте Ивар Альфред Гавейка.

Специалисты бюро начали работу на месте происшествия уже вчера, предстоит расследование, однако, по словам Гавейки, расследовать нечего, потому что капитан не понимал, что он делает, и грубо нарушал правила.

По словам Гавейки, капитан на катамаране с 14-метровой мачтой проходил там, где разрешенная высота составляет 8 м и размещены предупредительные знаки. Бюро сообщит об этой ситуации Министерству сообщения Латвии.

Представитель предприятия Augstsprieguma tikls Андрис Спрогис рассказал, что высота линий высокого напряжения в этом месте составляет 12 м. Задетая катамараном линия упала и сразу же отключилась, после чего предприятие связалось с Государственной пожарно-спасательной службой. На место происшествия прибыла ремонтная бригадa.

В результате аварии Болдерая на несколько часов осталась без электричества.