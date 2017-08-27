Департамент полиции сообщает, что 26 августа, в 16 ч. в деревне Пашалтуонис Юрбаркского района требованиям полицейских остановиться не подчинился мотоциклист.
Полицейские стали преследовать беглеца. Тот не справился с управлением и врезался в Opel Astra.
Когда беглеца задержали, выяснилось, что он сам является сотрудником полиции. Это был старший патрульный Комиссариата полиции Мариямпольского округа Э.К. (1995 г.р.).
Молодой человек был трезвым.
В ДТП люди не пострадали.
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