В Юрбаркском районе требованиям полиции остановиться не подчинился мотоциклист, он пытался сбежать от полиции, но попал в ДТП. Когда полицейские задержали беглеца, выяснилось, что он является сотрудником полиции.
© Shutterstock nuotr.

Департамент полиции сообщает, что 26 августа, в 16 ч. в деревне Пашалтуонис Юрбаркского района требованиям полицейских остановиться не подчинился мотоциклист.

Полицейские стали преследовать беглеца. Тот не справился с управлением и врезался в Opel Astra.

Когда беглеца задержали, выяснилось, что он сам является сотрудником полиции. Это был старший патрульный Комиссариата полиции Мариямпольского округа Э.К. (1995 г.р.).

Молодой человек был трезвым.

В ДТП люди не пострадали.

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