Департамент полиции сообщает, что 26 августа, в 16 ч. в деревне Пашалтуонис Юрбаркского района требованиям полицейских остановиться не подчинился мотоциклист.

Полицейские стали преследовать беглеца. Тот не справился с управлением и врезался в Opel Astra.

Когда беглеца задержали, выяснилось, что он сам является сотрудником полиции. Это был старший патрульный Комиссариата полиции Мариямпольского округа Э.К. (1995 г.р.).

Молодой человек был трезвым.

В ДТП люди не пострадали.