Праздничные выходные унесли жизни трех человек

ru.DELFI.lt
понедельник, 26 июня 2017 г. 11:21
В праздничные выходные вновь не обошлось без происшествий у воды. На Ивана Купалу утонули три человека.
Specialiųjų tarnybų darbuotojai „šukuoja“ pakrantes
© Rinkos aikštė

Департамент противопожарной безопасности сообщает, что в июне уже утонули 13 человек, один из них - подросток.

В субботу около 13 часов, в Рокишкском районе пожарные-спасатели вытащили из водоема тело 21-летнего мужчины.

Вечером того же дня в Алитусском районе - тело 60-летнего мужчины. Тогда же было получено еще одно сообщение о том, что в самоуправлении Электренай из водоема вытащили тело неизвестного мужчины.

Пожарные-спасатели еще раз предупреждают жителей быть осторожными у воды, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать в воду в неизвестных местах. Также просят следить за детьми, чтобы они не оставались у водоемов в одиночестве.

В случае опасности или при виде тонущего - сообщайте по телефону 112.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Пьяная мать ночью выгнала своего малолетнего сына на улицу (1)

Пьяная мать ночью выгнала своего малолетнего сына на улицу
В ночь с воскресенья на понедельник пьяная мать выгнала двенадцатилетнего мальчика из дома. О действиях своей матери мальчик сообщил в полицию. Выяснилось, что он не единственный ребенок женщины.

Праздничные выходные унесли жизни трех человек

Specialiųjų tarnybų darbuotojai „šukuoja“ pakrantes
В праздничные выходные вновь не обошлось без происшествий у воды. На Ивана Купалу утонули три человека.

Беспокойная ночь на Ивана Купала: наркотики, драки, пьяные компании (99)

Беспокойная ночь на Ивана Купала: наркотики, драки, пьяные компании
Работы в праздничную ночь с 23 на 24 июня у полиции Вильнюса было достаточно: нетрезвые водители, наркотики, драки дома, сопротивление полицейским, пьяные компании и т.д.

В Паланге в мусорном контейнере обнаружили тело мертвого новорожденного (13)

В Паланге в мусорном контейнере обнаружили тело мертвого новорожденного
23 июня, около 13 часов дня полиция Клайпеды получила сообщение от медиков о том, что утром к ним в тяжелом состоянии из Паланги была доставлена женщина (1986 г.р.) с сильным кровотечением и признаками родов. Однако она категорически отрицала, что рожала.

Праздничная ночь в Паланге: слов не выбирают даже стражи порядка (31)

Joninių naktis Palangoje
"Зомби выползают", - изрек наблюдавший за выходящими на рассвете отдыхающими сотрудник службы охраны общественного порядка.
Facebook друзья
Rambler's Top100