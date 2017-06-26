Праздничные выходные унесли жизни трех человек

В праздничные выходные вновь не обошлось без происшествий у воды. На Ивана Купалу утонули три человека.

Департамент противопожарной безопасности сообщает, что в июне уже утонули 13 человек, один из них - подросток.

В субботу около 13 часов, в Рокишкском районе пожарные-спасатели вытащили из водоема тело 21-летнего мужчины.

Вечером того же дня в Алитусском районе - тело 60-летнего мужчины. Тогда же было получено еще одно сообщение о том, что в самоуправлении Электренай из водоема вытащили тело неизвестного мужчины.

Пожарные-спасатели еще раз предупреждают жителей быть осторожными у воды, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать в воду в неизвестных местах. Также просят следить за детьми, чтобы они не оставались у водоемов в одиночестве.

В случае опасности или при виде тонущего - сообщайте по телефону 112.