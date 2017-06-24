Праздничная ночь в Паланге: слов не выбирают даже охранники порядка

"Зомби выползают", - изрек наблюдавший за выходящими на рассвете отдыхающими сотрудник службы охраны общественного порядка.

В ночь с пятницы на субботу, когда в стране праздновали Ивана Купалу, он вместе с коллегами следил за общественным порядком в Паланге.

Проблемы из-за алкоголя

Хотя серьезных происшествий на взморье, похоже, на этот раз удалось избежать, сотрудникам службы не раз приходилось успокаивать нетрезвых молодых людей и пресекать возникающие между ними конфликты.

"На улице Витауто была драка один на один. Что-то не поделили между собой, но претензий друг к другу не имели и быстро разошлись", - рассказал DELFI один из блюстителей порядка.

По его словам, на этот раз обошлось без серьезных травм. Правда, без пролития крови не обошлось днем раньше.

"Ночью с четверга на пятницу у Šachmatinės (гостиница - DELFI) подрались двое на двое. Несовершеннолетние, одному выбили зуб. Все были пьяными. Отвезли в больницу. Всю из-за того, что были пьяными", - констатировал сотрудник службы порядка.

Худшее время - с 3 до 6 часов утра

По его словам, больше всего к конфликтам отдыхающие склонны под утро - от 3 до 6 часов.

"До 2 часов ходят семьи с детьми, а потом начинается. Местных здесь нет, так - отдыхающие, литовцы. Раньше было больше эмигрантов", - говорил он.

По словам представитель службы общественного порядка, в Паланге есть два наиболее опасных с точки зрения конфликтов места - треугольник ночных клубов Laukinių Vakarų Salūnas, Mojo и лесок у гостиницы Šachmatinės.

"Выползают как зомби из фильма про апокалипсис, понимаете", - описал собеседник слишком много принявших отдыхающих Паланги.

Отличаются эстонцы

По его словам, в общем, из всех туристов в этом году выделяются эстонцы.

"Они очень наглые - подходят, цепляются к людям. Даже нас не уважают", - удивлялся он.

На вопрос, возвращаются ли в Палангу россияне, собеседник лишь пожал плечами - больших перемен в этом плане не наблюдается.

"Полно говорящих на русском, но, похоже, что это наши", - рассуждал он.

Цепляются к сотрудникам из-за мелочей

Ночью сотрудникам службы пришлось оказывать и социальную помощь. Под утро к ним обратилась девушка, которая потеряла телефон, после этого стражам порядка стал изливать душу русскоговорящий отдыхающий.

"43 года исполнилось, никто не хочет выпить, когда приглашаю, все убежали, поскольку выгляжу как мусульманин", - говорил он с трудом выбирая слова.

"Я никуда не иду, я здесь стою. Что я не могу здесь стоять?", - громко кричал охранникам один из посетителей клуба Laukinių Vakarų Salūnas.

В скором времени охранники отвели его в сторону. "Так напился и после этого все, выбросили. Сначала выкинули из помещения, мы ели, говорим: "Подождите, сейчас уйдем". Он дальше тут стрессует, начал цепляться к охранникам, положили его на землю и все, вывели просто", - рассказали о ночных приключениях друзья парня.

Приехали лишь на выходные

Другой сотрудник службы охраны общественного порядка сказал DELFI, что начал работать с понедельника, поэтому разницу между вечерами обычных и выходных дней недели он ощутил.

"В четверг в такое время уже пусто бывало. Кажется, Купалу должны праздновать в Швентойи, но людей много", - говорил он в ночь с пятницы на субботу.

По его словам, серьезных происшествий в эти дни не зафиксировано. Правда, говорит он, часто приходится наказывать тех, кто распивает спиртные напитки в общественных местах.

"Литовцы уже научились не пить в общественных местах, единичные случаи, но вот иностранцы... Очень много латвийцев, у них можно - идут на улицу и пьют", - уверял он.