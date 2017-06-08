Пожар в Кайшядорисе: спасены близнецы и их мама

ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 09:16
В ночь на четверг, в 3.32 ч., поступило сообщение о том, что в Кайшядорисе горит 3-этажный дом.
© Shutterstock nuotr.

Когда на место прибыли спасатели, дом горел открытым пламенем, из окон второго и третьего этажа вырывалось пламя.

При помощи выдвижной лестницы и спасательных тросов с балкона на втором этаже спасатели сняли двоих 15-летних близнецов (недееспособную девочку и ее брата) и их мать.

Девочку врачи увезли в больницу, а мальчика и его мать осмотрели на месте.

Выгорели два последних этажа дома, сгорела часть крыши.

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