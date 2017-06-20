Пожар на свалке в Юрмале: территория, где хранились отходы, не охранялась

 (2)
rus.DELFI.lv
вторник, 20 июня 2017 г. 12:08
Территория нелегальной свалки отходов в Слоке на латвийском побережье в Юрмале, где в минувшее воскресенье вспыхнул пожар повышенной опасности, не охранялась. Об этом сообщила глава Госинспекции по окружающей среде Латвии (ГИОС) Инга Колегова.
© DELFI.lv

По ее словам, площадка, где хранились отходы,не была огорожена. Владелец фирмы, вероятно, думал, что там нечего красть, поэтому не стоит ничего охранять. О нелегальной свалке ГИОС узнал в марте. При проверке оказалось, что там хранятся сортированные отходы без биологических примесей, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому ГИОС сначала решил выяснить происхождение отходов, а затем принимать решения.

У инспекторов были предположения, что мусор ввозили из других стран.

Предприятие Prima M, которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГИОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

Региональное управление ГИОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГИОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Пожар на свалке в Юрмале: территория, где хранились отходы, не охранялась (2)

Пожар на свалке в Юрмале: территория, где хранились отходы, не охранялась
Территория нелегальной свалки отходов в Слоке на латвийском побережье в Юрмале, где в минувшее воскресенье вспыхнул пожар повышенной опасности, не охранялась. Об этом сообщила глава Госинспекции по окружающей среде Латвии (ГИОС) Инга Колегова.

На окраине Вильнюса автомобиль сбил лося (3)

На окраине Вильнюса автомобиль сбил лося
19 июня, вечером, около 21.30 ч., на окраине Вильнюса, на Неменчинском шоссе, в автомобиль Toyota Prius врезался молодой лось.

В Новой Акмяне молодую женщину дважды изнасиловали в лесочке (18)

В Новой Акмяне молодую женщину дважды изнасиловали в лесочке
18 июня в полицию обратилась молодая женщина (1994 г.р.), из Новой Акмяне), которая сообщила, что 13 и 16 июня, в неустановленное точно время, в Новой Акмяне, на ул. В.Кудиркос, в лесочке ее изнасиловал неизвестный.

Вооруженный ножом мужчина угрожал людям и отрезал голову голубю (6)

Balandžiai
В Вильнюсе в субботу, 17 июня, днем в районе столичного вокзала вооруженный ножом мужчина угрожал находившимся там людям. В полицию сообщили, что мужчина поймал голубя и убил его на глазах у людей.

В Каунасском районе десять молодых людей палками били людей и машины (6)

Policija
Полицейские Каунасского района в субботу вечером спешили в деревню Пипляй. Сообщалось, что там около 10 молодых людей деревянными палками и металлическими прутами бьют людей и машины.
Facebook друзья
Rambler's Top100