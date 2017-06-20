Пожар на свалке в Юрмале: территория, где хранились отходы, не охранялась

По ее словам, площадка, где хранились отходы,не была огорожена. Владелец фирмы, вероятно, думал, что там нечего красть, поэтому не стоит ничего охранять. О нелегальной свалке ГИОС узнал в марте. При проверке оказалось, что там хранятся сортированные отходы без биологических примесей, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому ГИОС сначала решил выяснить происхождение отходов, а затем принимать решения.
У инспекторов были предположения, что мусор ввозили из других стран.
Предприятие Prima M, которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГИОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.
Региональное управление ГИОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГИОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.