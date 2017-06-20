Пожар на свалке в Юрмале: территория, где хранились отходы, не охранялась

Территория нелегальной свалки отходов в Слоке на латвийском побережье в Юрмале, где в минувшее воскресенье вспыхнул пожар повышенной опасности, не охранялась. Об этом сообщила глава Госинспекции по окружающей среде Латвии (ГИОС) Инга Колегова.

По ее словам, площадка, где хранились отходы,не была огорожена. Владелец фирмы, вероятно, думал, что там нечего красть, поэтому не стоит ничего охранять. О нелегальной свалке ГИОС узнал в марте. При проверке оказалось, что там хранятся сортированные отходы без биологических примесей, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому ГИОС сначала решил выяснить происхождение отходов, а затем принимать решения.

У инспекторов были предположения, что мусор ввозили из других стран.

Предприятие Prima M, которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГИОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

Региональное управление ГИОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГИОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.