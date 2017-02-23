Появилось видео ДТП, в котором пострадал бывший мэр Каунаса Шустаускас

Вильнюсская полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 2 февраля, в 9.44 ч. в Вильнюсе, на ул. А.Якшто. Автомобиль BMW (государственный номер неизвестен) сбил бывшего мэра Каунаса Витаутаса Шустаускаса. Шустаускас сразу после ДТП в полицию не обратился и претензий водителю BMW не предъявлял.

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