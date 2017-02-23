Появилось видео ДТП, в котором пострадал бывший мэр Каунаса Шустаускас

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ru.DELFI.lt
четверг, 23 февраля 2017 г. 16:11
Вильнюсская полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 2 февраля, в 9.44 ч. в Вильнюсе, на ул. А.Якшто. Автомобиль BMW (государственный номер неизвестен) сбил бывшего мэра Каунаса Витаутаса Шустаускаса. Шустаускас сразу после ДТП в полицию не обратился и претензий водителю BMW не предъявлял.
© Stopkadras

Автомобиль BMW и его водитель попали на запись видеокамер Министерства охраны окружающей среды.

Полиция просит очевидцев, которые могут предоставить информацию о водителе связаться со следователем Ларисой Окуневой по тел. (8 5) 271 9511, эл. почте larisa.okuneva@policija.lt или позвонить по номеру 112.

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