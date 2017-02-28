Поведение подозреваемой в убийстве сына матери поражает прокуроров

Подозреваемая в убийстве своего 4-летнего сына Моника К. удивляет прокуроров. Ее поведение поражает – ее сожитель Гедиминас Контянис, который своей вины не отрицает, рассказывает и о действиях женщины. Похоже, она не обращает на это никакого внимания.

27 февраля как Контянис, так и Моника К. еще раз были допрошены. Именно последний допрос поразил прокурора Витаутаса Гатавяцкаса.

Свою вину Контянис не отрицает уже со второго допроса. Он признал, что бил мальчика и раньше. Об этом Контянис рассказал на допросе 27 февраля.

"Так он воспитывал ребенка. Сейчас ему за это грозит ответственность", - сказал DELFI Гатавяцкас.

Кроме того, паре грозит ответственность за хранение наркотических веществ.

Моника К. на все обвинения отвечает одним словом "нет". Во время допроса, по словам Гатавяцкаса, она не показывает никакого раскаяния.

"Я думаю, что невинный человек активнее защищался бы, активно защищал бы свою позицию, когда в его адрес бросают такие обвинения. А она просто сидит с каменным лицом", - сказал прокурор.

Гатавяцкас сказал, что всего мальчика ударили 135 раз. 10 из них – по голове. Один из этих 10 ударов стал решающим, произошло кровоизлияние в мозг. Выяснить, кто именно нанес этот удар - невозможно, поэтому обвинения в адрес обоих одинаковые.

Прокурор уверен, что и мать била мальчика по голове. Так утверждает Контянис, который точно указал, каким предметом Моника К. ударила сына по голове. Моника К. свою вину отрицает. Гатавяцкас сказал, что они опираются не только на показания Контяниса – в ходе расследования собрано достаточно улик.

Прокурор прогнозирует, что расследование может быть завершено в течение двух месяцев, и в мае дело будет передано в суд.

Подозреваемые рассказали прокурорам, что произошло в то утро 24 января.

По их словам, это было обычное утро. Утром Матас учил цифры. Поскольку не все у него получалось произнести, это вызвало агрессию со стороны матери и ее сожителя. Мальчик был избит.

DELFI напоминает, что поздно вечером 24 января поступило сообщение о том, что в Кедайняй избит ребенок. 4-летний Матас 27 января утром от полученных травм скончался в больнице.