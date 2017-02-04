Пострадавший в гимназии 8-летний мальчик: я сам упал с лестницы

ru.DELFI.lt
суббота, 4 февраля 2017 г. 11:42
Сообщается, что 2 февраля, в 11:00 ч., в гимназии Шедувы в помещении особого воспитательного отдела пострадал малолетний ребенок.
© STATYK nuotr.

Мальчик 2009 г.р. с диагнозом ушиб головы, сотрясение мозга, перелом правой лобной кости, перелом челюсти, перелом и смещение глазницы и ушиб правого плеча был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Шяуляйской больницы матери и ребенка.

Мальчик сказал, что в тот день он упал с лестницы. Расследуют версию избиения.

В помещении гимназии видеокамер нет.

Директор гимназии Лаймутис Шклейникас заверил DELFI, что мальчик на самом деле упал с лестницы.

"Других детей рядом не было, никакого насилия не было. Мальчик сейчас чувствует себя хорошо. Мама вчера сказала завучу, что серьезных проблем нет", – сказал он.

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Пострадавший в гимназии 8-летний мальчик: я сам упал с лестницы

Пострадавший в гимназии 8-летний мальчик: я сам упал с лестницы
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