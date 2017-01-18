После жестокого убийства решают вопрос назначения меры пресечения 16-летнему подозреваемому

16-летний подросток является подозреваемым в деле об убийстве пожилой женщины. 17 января он сознался в совершении жестокого убийства, а 18 января суд решает вопрос назначения меры пресечения.

Максимальное наказание за убийство - пожизненное заключение.

Прокуроры просят взять подозреваемого подростка под стражу на 3 месяца. Сам юноша по пути в зал заседания лицо не скрывал, но СМИ не могут давать его фото, поскольку это запрещено законом (подозреваемый - несовершеннолетний).

В деле есть и еще один подозреваемый - мужчина 1983 г.р.

Обоих подозревают в убийстве пожилой женщины (1946 г.р.) в Каунасе, на ул. Ю.Борутос. Труп женщины был обнаружен 16 января в ее доме.

Под подозрение попал нетрезвый (0,84 промилле) внук (2000 г.р.) убитой. Он был задержан на месте происшествия. Позже был задержан и другой подозреваемый (1983 г.р.). Оба подозреваемых были закрыты в арестантскую.

DELFI напоминает, что об убийстве в полицию сообщил брат покойной, который никак не мог ей дозвонится, поэтому поехал к ней домой.

Начальник Каунасской полиции Гинтаутас Жукаускас сказал, что причина смерти женщины - рубленая рана в области головы. Одно из орудий убийства - стул, выясняют, были ли другие орудия. Подозреваемого внука задержали на месте.

16-летний отрицал, что он убил бабушку и представил иную версию. По предварительным данным, мотивы убийства - имущественные.