После жестокого убийства решают вопрос назначения меры пресечения 16-летнему подозреваемому

Максимальное наказание за убийство - пожизненное заключение.
Прокуроры просят взять подозреваемого подростка под стражу на 3 месяца. Сам юноша по пути в зал заседания лицо не скрывал, но СМИ не могут давать его фото, поскольку это запрещено законом (подозреваемый - несовершеннолетний).
В деле есть и еще один подозреваемый - мужчина 1983 г.р.
Обоих подозревают в убийстве пожилой женщины (1946 г.р.) в Каунасе, на ул. Ю.Борутос. Труп женщины был обнаружен 16 января в ее доме.
Под подозрение попал нетрезвый (0,84 промилле) внук (2000 г.р.) убитой. Он был задержан на месте происшествия. Позже был задержан и другой подозреваемый (1983 г.р.). Оба подозреваемых были закрыты в арестантскую.
DELFI напоминает, что об убийстве в полицию сообщил брат покойной, который никак не мог ей дозвонится, поэтому поехал к ней домой.
Начальник Каунасской полиции Гинтаутас Жукаускас сказал, что причина смерти женщины - рубленая рана в области головы. Одно из орудий убийства - стул, выясняют, были ли другие орудия. Подозреваемого внука задержали на месте.
16-летний отрицал, что он убил бабушку и представил иную версию. По предварительным данным, мотивы убийства - имущественные.