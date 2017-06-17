После столкновения с BMW Mazda врезалась в колонну гостиницы

В пятницу поздно вечером, около 22.55 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Миндауго и Кауно столкнулись два автомобиля - BMW и Mazda.

Сообщалось, что в машине зажат человек. Его освободили пожарные-спасатели.

Автомобиль Mazda ехал по ул. Кауно со стороны вокзала, он выехал на перекресток на красный свет. Водитель BMW (1995 г.р.), ехавший по ул. Миндауго, не заметил автомобиль Mazda.

После столкновения Mazda, которым управлял мужчина 1986 г.р., врезалась в колонну гостиницы Comfort Hotel и стоявшие рядом велосипеды. Водитель Mazda сначала свою вину отрицал.

В ДТП пострадала пассажир (1989 г.р.) Mazda, она получила травму ног. По сведениям полиции, она недавно вернулась в Литву из Москвы, а в ДТП попала, когда ехала в машине с братом.