После инцидента в парке приключений девушка попала в больницу

"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент", – сказал он BNS и подтвердил, что девушку увезли в больницу.
Уксас не комментировал, упала ли девушка с аттракциона. Журналист BNS, который находился недалеко от места происшествия, сказал, что видел, как девушку в карету скорой помощи несли на носилках.
Врачи скорой помощи отказались комментировать обстоятельства происшествия.
По словам Уксаса, врачи подтвердили, что девушка получила несерьезные травмы, у нее вообще мог быть только шок.
Руководитель парка приключений сказал, что недавно к ним приезжали инспекторы, которые оценили трассу как безопасную.
"Подозревают, что ошибку допустил клиент, он не соблюдал правила безопасности", – сказал Уксас.
"Сейчас собираем информацию, опрашиваем работников, выясняем, как все произошло. Просмотрим протоколы, как проводится контроль трассы, проверка", – прибавил он.
Уксас сказал, что трасса, на которой произошел несчастный случай, в данный момент закрыта, ее повторно проверяют на безопасность.
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