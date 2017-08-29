После инцидента в парке приключений девушка попала в больницу

После инцидента в вильнюсском парке приключений девушка 29 августа попала в больницу, эту информацию подтвердил глава парка UNO Park Вилюс Уксас.
© A.Stackevič nuotr.

"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент", – сказал он BNS и подтвердил, что девушку увезли в больницу.

Уксас не комментировал, упала ли девушка с аттракциона. Журналист BNS, который находился недалеко от места происшествия, сказал, что видел, как девушку в карету скорой помощи несли на носилках.

Врачи скорой помощи отказались комментировать обстоятельства происшествия.

По словам Уксаса, врачи подтвердили, что девушка получила несерьезные травмы, у нее вообще мог быть только шок.

Руководитель парка приключений сказал, что недавно к ним приезжали инспекторы, которые оценили трассу как безопасную.

"Подозревают, что ошибку допустил клиент, он не соблюдал правила безопасности", – сказал Уксас.

"Сейчас собираем информацию, опрашиваем работников, выясняем, как все произошло. Просмотрим протоколы, как проводится контроль трассы, проверка", – прибавил он.

Уксас сказал, что трасса, на которой произошел несчастный случай, в данный момент закрыта, ее повторно проверяют на безопасность.

BNS
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